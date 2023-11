Les projets d'éoliennes offshore aux États-Unis confrontés à des vents contraires liés à l'inflation

(Refonte en fonction des derniers développements; ajout des dépréciations de BP, Equinor et Orsted; ajout de la décision d'Orsted d'annuler Ocean Wind et d'approuver Revolution Wind; ajout des projets Attentive Energy One, Community Offshore Wind et Excelsior Wind)

La flambée des coûts due à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt et aux retards dans la chaîne d'approvisionnement a jeté le doute sur les projets de l'administration du président américain Joe Biden visant à déployer 30 000 mégawatts (MW) d'énergie éolienne en mer d'ici 2030 afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone.

Certains promoteurs ont annulé des contrats d'achat d'électricité, estimant que les prix convenus précédemment étaient trop bas pour justifier les investissements, mais ils ont indiqué qu'ils pourraient lancer un nouvel appel d'offres à l'avenir pour poursuivre les projets.

Voici une liste des principaux projets d'éoliennes en mer aux États-Unis et de leur état d'avancement:

OCEAN WIND 1&2

Le 1er novembre, Orsted a annulé ses plans de construction des deux projets d'une capacité combinée de 2 248 MW au large de la côte sud du New Jersey, en invoquant les coûts et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, en particulier un retard du navire Ocean Wind 1 qui a eu un impact considérable sur le calendrier du projet.

La première phase devait entrer en production en 2026 et la seconde en 2029.

VINEYARD WIND 1

Le projet de 800 mégawatts (MW) détenu par Avangrid AGR.N , une partie de l'espagnol Iberdrola IBE.MC , et l'investisseur danois en énergie verte Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), devrait commencer à produire de l'énergie verte d'ici la fin de l'année .

Le projet, situé à 15 miles de la côte de Martha's Vineyard, pourra alimenter environ 400 000 foyers en Nouvelle-Angleterre lorsqu'il sera pleinement opérationnel en 2024.

SOUTH FORK

Le projet de 132 MW situé à 35 miles à l'est de Montauk Point dans l'État de New York et appartenant au danois Orsted et à Eversource ES.N vise également à démarrer la production d'ici la fin de 2023, les 12 turbines prévues devant être installées d'ici la fin de 2023 ou le début de 2024.

ÉOLIENNE SUNRISE

Le régulateur de l'État de New York a également rejeté la demande d'Orsted de renégocier les conditions de vente d'électricité du projet Sunrise Wind 1 de 924 MW, dont le démarrage était précédemment prévu en 2026.

Orsted a déclaré que les plans de l'État concernant l'accélération des appels d'offres pour l'énergie éolienne en mer "pourraient fournir l'occasion de lancer un nouvel appel d'offres pour le projet" qu'elle possède en partenariat à parts égales avec Eversource.

La société s'attendait à ce que paie environ 3 milliards de couronnes danoises pour l'annulation des contrats d'achat d'électricité en cours, mais elle n'allait pas abandonner le projet, a déclaré son directeur général.

MARWIN

Le premier projet éolien en mer du Maryland devrait entrer en service en 2025. Le projet de 270 MW situé à plus de 20 miles de la côte est détenu par US Wind, une filiale de la société italienne Renexia SpA.

LE VENT DE LA RÉVOLUTION

Orsted et son partenaire Eversource ont pris la décision finale d'investissement pour ce projet de 704 MW situé à plus de 15 miles au sud de la côte du Rhode Island et à 32 miles au sud-est de la côte du Connecticut.

La construction à terre a déjà commencé, et la partie en mer devrait démarrer en 2024. Une fois achevée en 2025, la centrale fournira 400 MW d'énergie propre au Rhode Island et 304 MW au Connecticut, ce qui permettra d'alimenter plus de 350 000 foyers au total.

En mars, la compagnie d'électricité du Rhode Island a rejeté la proposition d'Orsted () de construire la deuxième phase du projet, Revolution Wind 2 (884 MW), estimant qu'elle serait trop coûteuse pour les consommateurs.

ÉOLIENNES OFFSHORE EN VIRGINIE CÔTIÈRE

La construction du projet de 2 600 MW situé à environ 27 miles de la côte de Virginia Beach et appartenant à l'entreprise américaine Dominion Energy D.N devrait commencer en 2024 et s'achever fin 2026. Dominion a construit la première phase du projet - un projet pilote de 12 MW à deux turbines - en 2020.

ÉOLIENNE DE LA CÔTE SUD

Le projet de 1 200 MW, précédemment connu sous le nom de Mayflower Wind, situé à 30 miles au sud de Martha's Vineyard et à 20 miles au sud de Nantucket, devrait entrer en production en 2027.

Ses propriétaires - Shell SHELL.L et Ocean Winds - ont accepté de payer environ 60 millions de dollars aux services publics locaux du Massachusetts pour se dégager des contrats de vente d'électricité signés précédemment, mais prévoient de relancer le projet dans le cadre de futurs appels d'offres offshore.

Ocean Winds est une coentreprise de la société française ENGIE

ENGIE.PA et de la branche "énergies renouvelables" du groupe énergétique portugais EDP EDP.LS .

PARK CITY WIND

Le sort du projet de 800 MW au large des côtes du Massachusetts, détenu par Avangrid, reste incertain après que la société a accepté en octobre de payer 16 millions de dollars aux services publics locaux pour mettre fin aux accords d'achat d'électricité précédemment conclus.

La société a déclaré qu'elle pourrait lancer un nouvel appel d'offres pour le projet, dont le démarrage était précédemment prévu en 2027, dans l'attente des conditions des futurs appels d'offres qui pourraient réduire le risque d'investissement.

SKIPJACK 1&2

Un autre projet appartenant à Orsted, d'une capacité de 120 MW et 846 MW, qui sera construit en deux étapes à 19 miles au large de la côte de Delmarva, devrait entrer en production en 2026.

MOMENTUM WIND

Ce projet de 808 MW appartenant à US Wind et situé à plus de 15 miles de la côte du Maryland devrait entrer en service en 2026 et produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 250 000 foyers, selon le site web du projet.

EMPIRE WIND 1&2

Le sort des deux projets de 816 MW et 1 260 MW au sud de Long Island, détenus par Equinor et BP, reste incertain après que l'autorité de régulation de l'État de New York a rejeté la demande des développeurs de renégocier les conditions d'approvisionnement en électricité.

Equinor et BP ont comptabilisé respectivement 300 millions et 540 millions de dollars de dépréciations sur leurs projets au large de New York, à la suite de la décision de l'autorité de régulation, mais ont indiqué qu'ils étudiaient la possibilité de lancer un nouvel appel d'offres.

Empire Wind 1 devait entrer en production en 2026 et Empire Wind 2 un an plus tard, selon l'agence de l'énergie de l'État, NYSERDA.

PROJET ATLANTIC SHORES 1

La construction du projet de 1 510 MW au large des côtes du New Jersey devrait commencer en 2024 et s'achever en 2027, selon son promoteur Atlantic Shores, une coentreprise de Shell SHEL.L et du français EDF EDF.PA . Le projet produira suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 700 000 foyers.

L'ÉNERGIE ÉOLIENNE DANS LE COMMONWEALTH

Le sort du projet de 1 232 MW au large du Massachusetts appartenant à Avangrid AGR.N , qui fait partie de la société énergétique espagnole Iberdrola IBE.MC , reste incertain après qu'Avangrid a accepté en juillet de payer 48 millions de dollars aux services publics locaux pour se dégager des accords d'achat d'électricité signés précédemment.

La société a déclaré qu'elle pourrait lancer un nouvel appel d'offres pour le projet, qui devait auparavant démarrer en 2027, en fonction des conditions des futurs appels d'offres qui pourraient réduire le risque d'investissement.

BEACON WIND 1

Le sort du projet de 1 230 MW situé à plus de 60 miles à l'est de Montauk Point et détenu par Equinor et BP reste également incertain après que le régulateur de l'État de New York a rejeté la demande des développeurs de renégocier les conditions d'approvisionnement en électricité.

Le projet devait entrer en service en 2029, selon NYSERDA.

ATTENTIVE ENERGY ONE

Le projet développé par TotalEnergies TTEF.PA , Rise Light & Power et Corio Generation a un contrat de vente de 1 404 MW à New York, fournissant suffisamment d'électricité à plus de 700 000 foyers par an. Le projet est situé à 54 miles de la côte de New York dans le New York Bight et prévoit de démarrer ses activités d'ici 2030.

L'ÉOLIEN OFFSHORE COMMUNAUTAIRE

Le projet développé par une coentreprise entre RWE RWEG.DE et National Grid NG.L a un contrat de vente d'environ 1 314 MW à New York, soit suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 650 000 foyers par an. Le projet est situé à 64 miles de la côte de New York dans le New York Bight et prévoit de commencer ses opérations d'ici 2030.

EXCELSIOR WIND

Le projet développé par Vineyard Offshore du groupe danois Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) dispose également d'un contrat de vente de 1 314 MW à New York. Le projet est situé à 23 miles de la côte de New York dans la baie de New York et devrait commencer à fonctionner en 2030.

(1 $ = 7,0757 couronnes danoises)