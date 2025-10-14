 Aller au contenu principal
Les profits de Goldman Sachs tirés par la banque d'investissement
information fournie par AOF 14/10/2025 à 14:20

(AOF) - Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé grâce à ses activités de banque d'investissement. Au troisième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires a augmenté de 37%, à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action. Ce dernier est nettement supérieur au consensus s'élevant à 11,04 dollars, mais les analystes éprouvent historiquement des difficultés à évaluer la performance de la banque au niveau du bénéfice par action.

Elle a profité d'un bond de 20% des revenus, à 15,18 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de Wall Street : 14,17 milliards de dollars.

Les revenus de la banque d'investissement se sont envolés de 42%, à 2,657 milliards de dollars, grâce à l'activité de conseil pour les opérations de fusions & acquisitions : +60% à 1,40 milliard de dollars.

Le revenu du courtage obligataire (FICC) a augmenté de 17%, à 3,47 milliards de dollars, et celui du courtage d'actions a progressé de 7% pour atteindre 3,736 milliards de dollars. Wall Street visait respectivement 3,18 milliards de dollars et 3,74 milliards de dollars.

