Les producteurs de schiste américains SM Energy et Civitas vont fusionner dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars visant à accroître la taille de la région du Permien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'opération donnera naissance à l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole aux États-Unis

*

La nouvelle entité détiendra environ 823 000 acres nettes dans les principaux bassins de schiste des États-Unis

*

Les actions SM en baisse de 5,7 %

*

Les analystes s'étonnent de la prime de 5 % pour les actionnaires de Civitas

(Mise à jour des actions et ajout de citations d'analystes dans les paragraphes 5 à 7) par Pooja Menon et Sumit Saha

3 novembre - SM Energy SM.N et Civitas Resources CIVI.N ont déclaré lundi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars, dette comprise, pour créer l'un des plus grands producteurs de pétrole indépendants des États-Unis avec une empreinte dominante dans le bassin Permien.

Les producteurs de schiste américains se tournent de plus en plus vers les fusions, les analystes estimant que les investisseurs préfèrent des dépenses disciplinées et des rendements réguliers pour les actionnaires à une croissance rapide dans un marché pétrolier incertain.

Les actionnaires de Civitas recevront 1,45 action de SM Energy pour chaque action de Civitas, ce qui leur donnera une participation d'environ 52 % dans la société issue de la fusion.

L'offre valorise Civitas à 30,29 dollars par action, soit une prime d'environ 5 % par rapport à son cours de clôture du 31 octobre, pour une valeur des fonds propres de 2,81 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actions de SM ont chuté de près de 6 % dans les échanges de la matinée, tandis que Civitas a légèrement reculé.

Les analystes ont déclaré que les actionnaires de SM ont été pris au dépourvu par la prime, en particulier après que des rapports ont suggéré que la fusion pourrait se faire sans prime.

"Nous avons été surpris par la prime relative que les actions CIVI ont reçue", a déclaré Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets, citant l'effet de levier plus élevé de Civitas et sa superficie moins concentrée.

La société fusionnée détiendra environ 823 000 acres nettes dans les principaux bassins de schiste des États-Unis, y compris Permian et Denver-Julesburg (DJ), et devrait générer plus de 1,4 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible cette année.

L'entreprise fusionnée conservera le nom et le symbole SM Energy, son siège social sera situé à Denver et l'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

SM Energy prévoit d'économiser environ 200 millions de dollars par an, et potentiellement jusqu'à 300 millions de dollars, grâce à la réduction des frais généraux et des coûts d'exploitation. La société prévoit de donner la priorité au flux de trésorerie disponible afin de réduire la dette et de maintenir son dividende trimestriel de 20 cents par action.

Herb Vogel, directeur général de SM Energy, dirigera la nouvelle société. Son conseil d'administration, composé de 11 membres, comprendra six administrateurs de SM et cinq de Civitas.