 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les producteurs de pétrole sont mitigés en 2025 alors que le Brent se dirige vers sa plus longue série de pertes annuelles
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:03

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

31 décembre - ** Les actions des producteurs de pétrole et de gaz devraient terminer l'année 2025 sur une note mitigée, les prix du pétrole ayant chuté tout au long de l'année en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire au cours d'une année marquée par des guerres, des tarifs douaniers plus élevés, la production de l'OPEP+ et des sanctions contre la Russie, l'Iran et le Venezuela

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 sont en baisse de près de 18% en 2025, sa plus forte baisse annuelle depuis 2020 - sur la voie d'une troisième baisse annuelle consécutive, sa plus longue série de pertes jamais enregistrée

** Dans une note datée, la maison de courtage Mizuho a déclaré qu'en dépit d'un sentiment baissier sur l'offre excédentaire et le stockage élevé de gaz, elle voit une valeur à long terme dans les E&P qui pourrait émerger en 2026, favorisant les E&P pétrolières avec une exposition sélective au gaz, tout en devenant neutre sur le raffinage

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N en hausse de 12,5% depuis le début de l'année et Chevron CVX.N en hausse de 5,2%

** Les deux majors ont bénéficié des récentes acquisitions de (Pioneer Natural Resources et Hess, respectivement) mais une longue bataille d'arbitrage sur la participation de Hess en Guyane a pesé sur les actions de CVX

** APA Corp APA.O en hausse de ~7% depuis le début de l'année, Devon Energy DVN.N a bondi de 12,5% et EQT Corp EQT.N a gagné 18,5%

** Ovintiv OVV.N a perdu 2,3%, tandis que ConocoPhillips

COP.N , Liberty Energy LBRT.N et Diamondback Energy ont chuté de 5% à 7,7%

** Les actions d'EOG Resources EOG.N ont perdu ~14% en 2025, tandis qu'Occidental Petroleum OXY.N a perdu plus de 16%

** OXY est l'une des entreprises les moins performantes du secteur de l'énergie S&P 500 .SPNY ; les prévisions d'OXY prévoient une production stable et une baisse des dépenses en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
24,7200 USD NASDAQ +0,08%
BAKER HUGHES RG-A
46,1395 USD NASDAQ +0,15%
CHEVRON
152,245 USD NYSE -0,05%
CONOCOPHILLIPS
94,145 USD NYSE 0,00%
DEVON ENERGY
36,700 USD NYSE -0,33%
DIAMONDBACK ENG
151,5900 USD NASDAQ +0,22%
EOG RESOURCES
105,620 USD NYSE -0,03%
EQT
54,160 USD NYSE -0,86%
EXXON MOBIL
120,685 USD NYSE -0,29%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,330 USD NYSE -0,63%
LIBERTY ENER RG-A
18,670 USD NYSE -0,16%
MARATHON PETRO
163,315 USD NYSE -0,32%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,310 USD NYSE -0,39%
OVINTIV
39,490 USD NYSE -0,20%
PHILLIPS 66
129,135 USD NYSE -0,34%
Pétrole Brent
61,69 USD Ice Europ -0,31%
Pétrole WTI
58,32 USD Ice Europ +0,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank