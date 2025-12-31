Les producteurs de pétrole sont mitigés en 2025 alors que le Brent se dirige vers sa plus longue série de pertes annuelles

31 décembre - ** Les actions des producteurs de pétrole et de gaz devraient terminer l'année 2025 sur une note mitigée, les prix du pétrole ayant chuté tout au long de l'année en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire au cours d'une année marquée par des guerres, des tarifs douaniers plus élevés, la production de l'OPEP+ et des sanctions contre la Russie, l'Iran et le Venezuela

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 sont en baisse de près de 18% en 2025, sa plus forte baisse annuelle depuis 2020 - sur la voie d'une troisième baisse annuelle consécutive, sa plus longue série de pertes jamais enregistrée

** Dans une note datée, la maison de courtage Mizuho a déclaré qu'en dépit d'un sentiment baissier sur l'offre excédentaire et le stockage élevé de gaz, elle voit une valeur à long terme dans les E&P qui pourrait émerger en 2026, favorisant les E&P pétrolières avec une exposition sélective au gaz, tout en devenant neutre sur le raffinage

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N en hausse de 12,5% depuis le début de l'année et Chevron CVX.N en hausse de 5,2%

** Les deux majors ont bénéficié des récentes acquisitions de (Pioneer Natural Resources et Hess, respectivement) mais une longue bataille d'arbitrage sur la participation de Hess en Guyane a pesé sur les actions de CVX

** APA Corp APA.O en hausse de ~7% depuis le début de l'année, Devon Energy DVN.N a bondi de 12,5% et EQT Corp EQT.N a gagné 18,5%

** Ovintiv OVV.N a perdu 2,3%, tandis que ConocoPhillips

COP.N , Liberty Energy LBRT.N et Diamondback Energy ont chuté de 5% à 7,7%

** Les actions d'EOG Resources EOG.N ont perdu ~14% en 2025, tandis qu'Occidental Petroleum OXY.N a perdu plus de 16%

** OXY est l'une des entreprises les moins performantes du secteur de l'énergie S&P 500 .SPNY ; les prévisions d'OXY prévoient une production stable et une baisse des dépenses en 2026

