Les producteurs de films avertissent que la fusion Paramount-Warner pourrait restreindre l'accès aux archives d'actualités

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* Les producteurs britanniques demandent à Lisa Nandy d'enquêter sur le projet de fusion

* La société issue de la fusion contrôlerait les 4 millions d'actifs de CNN et les 85 ans d'archives vidéo de CBS

* Le Royaume-Uni exprime également des inquiétudes concernant l'offre d'informations, les programmes pour enfants et les services de streaming

par Dawn Chmielewski et Paul Sandle

Un groupe de producteurs de films a exhorté la ministre britannique de la Culture à intervenir dans le projet de fusion entre Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O afin de préserver l’accès aux archives d’actualités historiques utilisées par les réalisateurs de documentaires.

Cet appel fait suite aux inquiétudes exprimées par la ministre de la Culture, Lisa Nandy, qui craint que cette opération ne réduise la pluralité des médias. Selon les producteurs, cette fusion placerait pour la première fois les vastes archives de CNN et de CBS News sous une même propriété. Dans une lettre adressée cette semaine au gouvernement britannique, l’Archival Producers Alliance, qui représente plus de 650 spécialistes aux États-Unis , au Royaume-Uni et ailleurs, chargés de rechercher et d’octroyer des licences pour ce type de contenu, a déclaré que cette opération réunirait deux des collections d’actualités les plus importantes au monde.

Les archives CNN de Warner Bros. contiennent plus de 4 millions d’éléments couvrant 45 ans de conflits mondiaux, d’élections et d’événements politiques.

L'accord proposé placerait ces archives sous le contrôle de Paramount, qui détient également les archives de CBS News, regroupant 85 ans d'images d'actualités diffusées à la télévision et de documents non diffusés, tels que des prises alternatives ou des séquences supplémentaires appelées "B-roll".

Un porte-parole de Paramount n’a pas souhaité faire de commentaire.

LE POUMON DES PRODUCTEURS DE DOCUMENTAIRES

Cette vaste bibliothèque est le poumon du cinéma documentaire, mais son accès est accordé à la seule discrétion du propriétaire des archives. “Le regroupement des archives de CNN et de CBS sous l’égide d’une seule et même entreprise place pour la première fois les deux plus grandes collections privées d’actualités télévisées au monde sous une même propriété”, a déclaré le gouvernement britannique dans des courriers adressés aux entreprises le 30 juin.

Les archivistes cinématographiques affirment que cela a des conséquences directes pour la Grande-Bretagne. Les producteurs de documentaires peuvent accéder à des archives centrées sur le Royaume-Uni, comme celles de la BBC, mais ils acquièrent régulièrement des droits sur des images d’actualité américaines pour raconter des histoires sur la guerre, les élections, les droits civiques et les affaires internationales.

“Si l’entité issue de la fusion refuse d’accorder une licence pour des documents parce qu’elle n’apprécie pas l’angle choisi par un film, son orientation politique ou la manière dont sont présentés ses propres talents, les producteurs britanniques pourraient se trouver dans l’impossibilité quasi totale d’accéder à ces documents. Et dans de nombreux cas, il n’existe peut-être aucune séquence de remplacement”, notent les producteurs.

Le groupe a exhorté Lisa Nandy à ouvrir une enquête approfondie et, si nécessaire, à imposer des conditions visant à garantir le maintien de l’accès aux archives ainsi que leur préservation. Lisa Nandy doit décider s’il convient d’émettre un avis d’intervention officiel alors qu’un examen antitrust préliminaire distinct est en cours en vertu de la loi de 2002 sur les entreprises(Enterprise Act 2002). Cet examen s’achèvera le 7 août.

Les producteurs ont cité le cas d’un cinéaste à qui l’accès à des images d’époque qu’il avait déjà utilisées a été refusé au motif que les États-Unis étaient en guerre et que ces images montraient des soldats “sous un mauvais jour”.

Ils ont refusé de révéler le nom de ce cinéaste.

“Si un organe de presse refuse de diffuser des images d’archives, il n’y a souvent aucun autre moyen de se les procurer”, a écrit le groupe. “CNN et CBS offrent des perspectives uniques sur l’actualité passée, présente et future; leur regroupement permettra à un seul propriétaire de contrôler l’accès à ces images d’archives irremplaçables.”

Outre les archives, Lisa Nandy a également fait part de ses inquiétudes quant à l’impact de cette opération sur l’actualité internationale, les programmes télévisés pour enfants et les services de streaming.