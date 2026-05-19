Les producteurs d'énergie australiens estiment que la révision de la politique gazière ne répond pas aux objectifs en matière d'approvisionnement

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La présidente d'Australian Energy Producers (AEP), Cecile Wake, a déclaré mardi que l'examen du marché du gaz mené par le gouvernement n'atteignait pas son objectif de renforcer l'offre.

« Nous devons éviter le "faux choix" entre un marché national du gaz bien approvisionné et une forte industrie d'exportation de gaz naturel liquéfié », a déclaré Mme Wake lors de la conférence de l'AEP à Adélaïde.

Cette révision, annoncée pour la première fois en décembre, a abouti ce mois-ci à une décision imposant aux exportateurs d'énergie de réserver 20% de leur gaz naturel aux marchés nationaux de la côte est de l'Australie.