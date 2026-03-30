Les producteurs d'aluminium augmentent, le métal atteignant son niveau le plus élevé depuis quatre ans en raison des craintes concernant l'offre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions des producteurs américains d'aluminium bondissent en début de séance alors que les prix du métal grimpent sur fond de craintes d'interruption prolongée de l'approvisionnement au Moyen-Orient

* * Les prix de l'aluminium ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre ans lundi après les frappes aériennes iraniennes contre deux grands producteurs du Moyen-Orient au cours du week-end

** L'aluminium de référence CMAL3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 4,7% à 3 453 dollars la tonne métrique à 1048 GMT

** Les producteurs d'aluminium basés dans le Golfe, qui représentent environ 9 % de l'offre mondiale, ont été incapables d'expédier du matériel par le détroit d'Ormuz, ce qui a fait grimper les prix

** Alcoa AA.N gagne 8,4%, tandis que Century Aluminum

CENX.O et Kaiser Aluminium KALU.O augmentent respectivement de 8,3% et 2,2%

** A la dernière clôture, les actions AA et CENX ont augmenté de 9,9% et 26,7% respectivement, tandis que KALU a baissé de 0,2% depuis le début de l'année