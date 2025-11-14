 Aller au contenu principal
Les procureurs généraux des États républicains s'inquiètent de l'acquisition de Norfolk Southern par Union Pacific
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de la fusion proposée, du contexte de l'entreprise et du secteur, des commentaires d'Union Pacific, paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Un groupe de neuf procureurs généraux républicains a soulevé vendredi des problèmes de concurrence concernant le projet d'Union Pacific

UNP.N d'acheter son plus petit rival Norfolk Southern

NSC.N dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur américain de transport ferroviaire de marchandises d'un océan à l'autre.

Dans une lettre adressée au Surface Transportation Board, dont Reuters a eu connaissance, les responsables, menés par le procureur général du Tennessee Jonathan Skrmetti et le procureur général du Kansas Kris Kobach, ont déclaré qu'ils craignaient que l'opération "n'entraîne une concentration excessive du marché qui étouffe la concurrence et entraîne par conséquent une hausse des prix, une baisse de la fiabilité et une diminution de l'innovation aux dépens des fabricants américains et, en fin de compte, des consommateurs américains".

S'il est approuvé, ce rapprochement pourrait remodeler le secteur du transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis et contribuer à rationaliser les opérations et à éliminer les délais d'échange dans des centres névralgiques tels que Chicago.

Les procureurs généraux des États - qui comprennent également l'Ohio, la Floride, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Mississippi, le Montana et l'Iowa - ont déclaré que la fusion pourrait entraîner des coûts d'expédition internes élevés qui pourraient "anéantir la capacité des entreprises américaines à rivaliser avec les fabricants étrangers".

Ils ont également averti que "l'impact en aval de la fusion pose un risque significatif non seulement pour notre base industrielle, mais aussi pour nos producteurs agricoles. En fin de compte, cette fusion pourrait donc compromettre notre sécurité nationale".

L'Union Pacific a répondu vendredi qu'elle était impatiente de soumettre sa demande au STB "pour expliquer en détail comment cette combinaison est bénéfique pour l'Amérique, répond aux critères d'avancement de l'intérêt public et renforce la concurrence". Le chemin de fer a ajouté qu'il avait obtenu le soutien des principaux syndicats et d'autres acteurs pour "s'assurer que le rail n'est pas laissé pour compte".

Norfolk Southern n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Plus tôt dans la journée de vendredi, les chemins de fer ont déclaré que plus de 99 % des actionnaires des deux sociétés avaient voté en faveur de l'accord. L'examen par le STB pourrait durer de 12 à 18 mois.

Le secteur ferroviaire est confronté à la volatilité des volumes de fret, à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et du carburant, ainsi qu'à la pression croissante des expéditeurs en matière de fiabilité des services.

En septembre, le président Donald Trump a déclaré que la fusion "me semble bonne" après avoir rencontré le directeur général d'Union Pacific, Jim Vena, pour discuter de l'accord qui constitue la plus grande fusion ferroviaire américaine depuis des décennies.

Union Pacific domine les opérations ferroviaires de fret dans l'ouest des États-Unis, tandis que Norfolk Southern est un transporteur de premier plan dans l'est du pays. Ensemble, ils forment deux des quatre principaux chemins de fer américains de classe I, avec BNSF Railway et CSX Corp CSX.O .

Fusions / Acquisitions

