Les problèmes de Chevron à Tengiz nuisent aux exportations de pétrole du CPC du Kazakhstan

Quatre sources commerciales ont déclaré à Reuters que les exportations de pétrole prévues par le Kazakhstan pourraient chuter de 35 % ce mois-ci via sa principale voie d'acheminement par la Russie, alors que le champ pétrolifère géant de Tengiz se remet lentement des incendies survenus dans des centrales électriques en janvier.

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N dirige le consortium Tengizchevroil (TCO) qui exploite le gisement.

Les exportations de pétrole par le biais du système Caspian Pipeline Consortium, qui traverse la Russie en direction de la mer Noire, pourraient chuter, passant du calendrier préliminaire d'environ 1,7 million de barils par jour (bpd) à environ 1,1 million de bpd si la reprise de la production à Tengiz se poursuit à un rythme lent, ont déclaré les sources.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler à la presse.

Le gisement de Tengiz a été fermé pendant la majeure partie du mois de janvier à la suite d'incendies qui ont touché ses installations électriques. Le Kazakhstan a enquêté sur ces incidents.

PERTURBATIONS SUR L'OLÉODUC CPC

TCO a réaffirmé à Reuters qu'elle "s'efforce d'augmenter progressivement sa production si les conditions le permettent".

La société a également refusé de dire si elle avait levé l'avis de force majeure sur les livraisons de brut CPC Blend émis après l'arrêt du gisement de Tengiz, précisant qu'elle ne commentait pas les détails spécifiques de ses opérations.

Le ministère kazakh de l'énergie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le CPC s'est refusé à tout commentaire.

L'oléoduc, qui achemine plus de 1 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, a été confronté à des perturbations répétées au cours des derniers mois, notamment une attaque de drone, des conditions météorologiques défavorables, des réparations sur son point d'amarrage unique (SPM-3) et des arrêts de production à Tengiz.

En janvier, les chargements de brut CPC Blend sont tombés à seulement 880 000 bpd, soit près de la moitié du plan initial, ont indiqué les sources.

Une source industrielle a déclaré que l'approvisionnement en pétrole de Tengiz vers l'oléoduc CPC était d'environ 30 000 tonnes métriques par jour au cours des premiers jours de février.

Des sources au fait du dossier ont également déclaré à Reuters fin janvier que la production de Tengiz devrait atteindre environ 33 000 tonnes, soit environ 260 000 bpd, ce qui équivaut à environ 26 % de la pleine capacité, d'ici le 4 février.

"Si Tengiz rétablit sa pleine production dans les jours qui suivent, nous pourrions voir davantage d'exportations, mais nous n'y comptons pas", a déclaré vendredi une source impliquée dans le commerce du brut CPC Blend.

TCO a annulé le chargement de jusqu'à 14 pétroliers Suezmax de son plan d'exportation initial de février après l'interruption de la production, ont déclaré deux sources industrielles.

Chaque navire Suezmax peut transporter environ 130 000 tonnes de brut. Certaines des cargaisons annulées sont en train d'être rétablies.

La première cargaison de TCO en provenance du terminal CPC ce mois-ci devrait être chargée les 6 et 7 février, selon les données d'expédition.