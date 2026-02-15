Le Pentagone menace de couper Anthropic dans le cadre d'un différend sur les garanties de l'IA, selon Axios

Le Pentagone envisage de mettre fin à ses relations avec la société d'intelligence artificielle Anthropic en raison de son insistance à maintenir certaines restrictions sur l'utilisation de ses modèles par l'armée américaine, a rapporté Axios samedi, citant un fonctionnaire de l'administration.

Le Pentagone fait pression sur quatre entreprises d'intelligence artificielle pour qu'elles laissent l'armée utiliser leurs outils à "toutes fins légales", y compris dans les domaines du développement d'armes, de la collecte de renseignements et des opérations sur le champ de bataille, mais Anthropic n'a pas accepté ces conditions et le Pentagone en a assez après des mois de négociations, d'après le rapport d'Axios.

Les autres entreprises étaient OpenAI, Google et xAI.

Un porte-parole d'Anthropic a déclaré que l'entreprise n'avait pas discuté avec le Pentagone de l'utilisation de son modèle d'IA Claude pour des opérations spécifiques. Le porte-parole a ajouté que les conversations avec le gouvernement américain s'étaient jusqu'à présent concentrées sur un ensemble spécifique de questions relatives à la politique d'utilisation, y compris les limites strictes concernant les armes entièrement autonomes et la surveillance domestique de masse, et qu'aucune de ces questions n'était liée aux opérations en cours.

Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le modèle d'IA d'Anthropic, Claude , a été utilisé dans l'opération de l'armée américaine visant à capturer l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro, Claude ayant été déployé dans le cadre du partenariat d'Anthropic avec la société de données Palantir PLTR.O , a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Reuters a rapporté mercredi que le Pentagone faisait pression sur les grandes entreprises d'intelligence artificielle, dont OpenAI et Anthropic, pour qu'elles rendent leurs outils d'intelligence artificielle disponibles sur les réseaux classifiés sans les nombreuses restrictions standard que les entreprises appliquent aux utilisateurs.