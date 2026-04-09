Les prix repartent à la hausse, la trêve en Iran s'avère fragile

Une carte montrant le détroit d'Ormuz et des barils de pétrole imprimés en 3D

Les prix du pétrole repartent à la ‌hausse jeudi après leur forte chute de la veille, la trêve au Moyen-Orient ayant été rapidement fragilisée ​par les frappes aériennes israéliennes au Liban, ce qui sème le doute sur la reprise de la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Le Brent prend 3,34% à 97,91 dollars le baril à 08h47 GMT et ​le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 3,39% à 97,61 dollars.

Sous l'effet de l'euphorie suscitée par le cessez-le-feu, les deux principales ​références des cours du pétrole sont passées mercredi sous ⁠la barre des 100 dollars le baril, le WTI enregistrant même sa plus forte chute ‌depuis avril 2020.

Cette trêve, bien que temporaire, a ravivé l'espoir d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, axe essentiel au transport mondial des hydrocarbures et fermé de facto depuis ​le début de l'opération américano-israélienne fin ‌février.

Mais jeudi, le marché réévalue avec plus de recul les perspectives d'un retour ⁠à la normale, la trêve s'avérant fragile dès ses premières heures, notamment après les vastes bombardements meurtriers menés par Israël au Liban.

Selon les analystes, les acteurs du marché hésitent à éliminer totalement la prime ⁠de risque géopolitique, tandis ‌qu'il n'y a aucune visibilité sur les conséquences des négociations à venir entre les ⁠États-Unis et l'Iran sur les flux pétroliers.

"Les chances d'une réouverture significative (du détroit d'Ormuz) dans un avenir proche ‌semblent minces", souligne Vandana Hari, fondatrice du fournisseur d'analyses du marché pétrolier Vanda Insights, prévoyant ⁠une volatilité persistante des cours.

Même si les expéditions reprennent, les risques ne ⁠disparaîtront pas du jour au ‌lendemain, avertit Susannah Streeter, stratège chez Wealth Club.

"Les pétroliers pourraient être contraints de naviguer dans des eaux ​minées et de faire face à une présence militaire ‌accrue, ce qui maintiendra les primes d'assurance et les coûts de fret à un niveau élevé", dit-elle.

Les transporteurs cherchant à relancer ​le passage des pétroliers dans le détroit ont par ailleurs dit mercredi être en quête de davantage de clarté au préalable.

Les installations pétrolières du Moyen-Orient restent également menacées malgré le cessez-le-feu, l'Iran ayant ⁠attaqué, quelques heures après l'annonce, des installations situées dans des pays voisins, ce qui contribue à ce que les prix restent élevés.

Les incertitudes quant à la mise en oeuvre de la trêve ont également des répercussions sur les prix du gaz, qui remontent jeudi après la baisse de la veille.

(Reportage Stephanie Kelly à Londres, Mohi Narayan à New Delhi, Sam Li et Lewis Jackson à Pékin, version française Diana ​Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)