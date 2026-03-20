Les prix du pétrole reculent, les obligations s'affaiblissent face à la réévaluation haussière des taux, alors que la guerre en Iran fait rage

Les prix du pétrole ont baissé vendredi, tandis que les obligations ont subi des pertes, après que les banquiers centraux mondiaux ont tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'inflation découlant de la guerre en cours au Moyen-Orient, qui a entraîné les marchés dans une chute vertigineuse. Après une semaine mouvementée de réunions de politique monétaire au sein des nations du Groupe des Sept (G7) et d'autres, les investisseurs ont surtout retenu la perspective d'une politique plus agressive. Les traders ne s'attendent plus à une baisse des taux de la Réserve fédérale cette année 0#USDIRPR , une hausse de la Banque d'Angleterre le mois prochain est considérée comme un tirage au sort 0#GBPIRPR et des sources ont déclaré que la Banque centrale européenne pourrait devoir commencer à discuter de hausses de taux en avril et éventuellement resserrer sa politique en juin 0#EURIRPR . "Il y a beaucoup de valeur dans le signal", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique de Mizuho pour l'Asie hors Japon, à propos de la rhétorique hawkish des banques centrales cette semaine. "C'est un message adressé aux marchés pour leur dire que nous maîtrisons la situation, qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter inutilement les rendements, parce que... les rendements commencent déjà à faire le travail à leur place." La déroute des obligations mondiales a poussé les rendements à des sommets plurimensuels jeudi, bien que la chute se soit atténuée en Asie vendredi. Les échanges sur les bons du Trésor américain au comptant ont été fermés en raison d'un jour férié au Japon, mais les contrats à terme ont légèrement augmenté. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, a augmenté de plus de 20 points de base au cours de la séance précédente. "Probablement chaque jour qui passe sans que la guerre ne prenne fin ou que des mesures positives ne soient prises augmente les chances d'un scénario plus défavorable pour le marché obligataire", a déclaré Thomas Mathews, responsable des marchés pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, à propos de la possibilité de hausses de taux d'intérêt de la part des principales banques centrales d'ici la fin de l'année. Pour le mois en cours, le rendement des obligations allemandes à deux ans DE2YT=RR a déjà augmenté de 56 points de base, tandis que les rendements des obligations britanniques à deux ans GB2YT=RR ont bondi de 88 points de base. L'ÉTRANGLEMENT ÉNERGÉTIQUE Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 3 % à 105,43 $ le baril vendredi, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a chuté de 2,2 % à 94 $ le baril, après que les principales nations européennes et le Japon ont proposé de joindre leurs efforts pour assurer un passage sûr pour les navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont présenté des mesures visant à augmenter l'offre de pétrole. Néanmoins, les deux prix sont restés bien au-dessus des niveaux précédant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, ayant augmenté de plus de 40 % ce mois-ci. O/R Les prix du gaz naturel ont également grimpé en flèche , avec une hausse de 35 % en Europe jeudi, car les frappes iraniennes et israéliennes ont ciblé certaines des infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient. Cela a incité le président américain Donald Trump à dire à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les infrastructures de gaz naturel iraniennes. "Même si les États-Unis quittent (le conflit), Israël pourrait ne pas partir, et il pourrait y avoir encore des frappes et l'Iran ripostera, peut-être à un volume plus faible", a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis. "Mais cela signifie que le Golfe sera toujours sous pression... les prix du pétrole ne reviendront pas à 60 dollars; ils resteront peut-être à 90 dollars, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le choc est donc déjà inévitable." ACTIONS STABLES, BAISSE DU DOLLAR L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,18% et devrait enregistrer un gain hebdomadaire d'environ 0,7%, mettant fin à deux semaines consécutives de pertes. La baisse des prix du pétrole vendredi a contribué à stabiliser l'humeur du marché, bien que les mouvements soient restés volatils. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,3 % tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,37 %, après avoir clôturé à la baisse lors de la séance au comptant de la nuit. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ont augmenté de 0,87%, tandis que les contrats à terme DAX FDXc1 ont bondi de 0,8%. Le dollar s'apprête à enregistrer une perte hebdomadaire de plus de 1% =USD , les investisseurs anticipant des hausses de taux plus importantes de la part des autres banques centrales cette année que de la part de la Fed. L'euro EUR= s'établissait pour la dernière fois à 1,1570 $, après avoir fait un bond de 1,2% jeudi, tandis que la livre sterling GBP= est restée stable à 1,3424 $ après une hausse de 1,3% pendant la nuit. Même le yen JPY= , qui avait frôlé les 160 pour un dollar lors de la séance précédente, a trouvé un peu de répit et s'est maintenu à 157,85. La monnaie japonaise a également été soutenue par des commentaires fermes du gouverneur de la Banque du Japon , Kazuo Ueda, jeudi, après que la banque centrale ait maintenu ses taux, tout en conservant son orientation vers une politique monétaire plus restrictive. Yusuke Miyairi, stratégiste de Nomura pour les taux et le change du yen, a déclaré que même si Ueda a laissé la porte ouverte à une hausse des taux en avril, il reste "prématuré" de conclure qu'un tel mouvement se produira. Ailleurs, l'or au comptant XAU= était en hausse de 0,8% à 4 686,97 $ l'once. GOL/