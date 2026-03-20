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Les prix du pétrole reculent, les obligations s'affaiblissent face à la réévaluation haussière des taux, alors que la guerre en Iran fait rage
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 03:15

Les prix du pétrole ont baissé
vendredi, tandis que les obligations ont subi des pertes, après
que les banquiers centraux mondiaux ont tiré la sonnette
d'alarme sur les risques d'inflation découlant de la guerre en
cours  au Moyen-Orient, qui a entraîné les marchés dans
une chute vertigineuse.
    Après une semaine mouvementée de réunions de politique
monétaire  au sein des nations du Groupe des Sept (G7) et
d'autres, les investisseurs  ont surtout retenu la
perspective d'une politique plus agressive.
    Les traders ne s'attendent plus à une baisse des taux de la
Réserve fédérale  cette année  0#USDIRPR , une hausse de
la Banque d'Angleterre  le mois prochain est considérée
comme un tirage au sort  0#GBPIRPR  et des sources  ont
déclaré que la Banque centrale européenne  pourrait devoir
commencer à discuter de hausses de taux en avril et
éventuellement resserrer sa politique en juin  0#EURIRPR .
    "Il y a beaucoup de valeur dans le signal", a déclaré Vishnu
Varathan, responsable de la recherche macroéconomique de Mizuho
pour l'Asie hors Japon, à propos de la rhétorique hawkish des
banques centrales cette semaine.
    "C'est un message adressé aux marchés pour leur dire que
nous maîtrisons la situation, qu'il n'est pas nécessaire
d'augmenter inutilement les rendements, parce que... les
rendements commencent déjà à faire le travail à leur place."
    La déroute des obligations mondiales a poussé les rendements
à des sommets plurimensuels jeudi, bien que la chute se soit
atténuée en Asie vendredi.
    Les échanges sur les bons du Trésor américain au comptant
ont été fermés en raison d'un jour férié au Japon, mais les
contrats à terme ont légèrement augmenté.
    Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans
 US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de
taux à court terme, a augmenté de plus de 20 points de base au
cours de la séance précédente.
    "Probablement chaque jour qui passe sans que la guerre ne
prenne fin ou que des mesures positives ne soient prises
augmente les chances d'un scénario plus défavorable pour le
marché obligataire", a déclaré Thomas Mathews, responsable des
marchés pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, à propos
de la possibilité de hausses de taux d'intérêt de la part des
principales banques centrales d'ici la fin de l'année.
    Pour le mois en cours, le rendement des obligations
allemandes à deux ans  DE2YT=RR  a déjà augmenté de 56 points de
base, tandis que les rendements des obligations britanniques à
deux ans  GB2YT=RR  ont bondi de 88 points de base.
    
    L'ÉTRANGLEMENT ÉNERGÉTIQUE
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étaient en
baisse de 3 % à 105,43 $ le baril vendredi, tandis que le
pétrole brut américain  CLc1  a chuté de 2,2 % à 94 $ le baril,
après que les principales nations européennes et le Japon ont
proposé de joindre leurs efforts pour assurer un passage sûr
pour les navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis
ont présenté  des mesures visant à augmenter l'offre de
pétrole.
    Néanmoins, les deux prix sont restés bien au-dessus des
niveaux précédant la guerre américano-israélienne contre l'Iran,
ayant augmenté de plus de 40 % ce mois-ci.  O/R 
    Les prix du gaz naturel ont également grimpé en flèche
, avec une hausse de 35 % en Europe jeudi, car les frappes
iraniennes et israéliennes  ont ciblé certaines des
infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient.
    Cela a incité  le président américain Donald Trump à
dire à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les
infrastructures de gaz naturel iraniennes.
    "Même si les États-Unis quittent (le conflit), Israël
pourrait ne pas partir, et il pourrait y avoir encore des
frappes et l'Iran ripostera, peut-être à un volume plus faible",
a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour
l'Asie-Pacifique chez Natixis.
    "Mais cela signifie que le Golfe sera toujours sous
pression... les prix du pétrole ne reviendront pas à 60 dollars;
ils resteront peut-être à 90 dollars, au moins jusqu'à la fin de
l'année. Le choc est donc déjà inévitable."
    
    ACTIONS STABLES, BAISSE DU DOLLAR
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a progressé de 0,18% et devrait enregistrer un
gain hebdomadaire d'environ 0,7%, mettant fin à deux semaines
consécutives de pertes.
    La baisse des prix du pétrole vendredi a contribué à
stabiliser l'humeur du marché, bien que les mouvements soient
restés volatils.
    Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont augmenté de
0,3 % tandis que les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont
progressé de 0,37 %, après avoir clôturé à la baisse  lors
de la séance au comptant de la nuit. Les contrats à terme
EUROSTOXX 50  STXEc1  ont augmenté de 0,87%, tandis que les
contrats à terme DAX  FDXc1  ont bondi de 0,8%.
    Le dollar s'apprête à enregistrer une perte hebdomadaire de
plus de 1%  =USD , les investisseurs anticipant des hausses de
taux plus importantes de la part des autres banques centrales
cette année que de la part de la Fed.
    L'euro  EUR=  s'établissait pour la dernière fois à 1,1570
$, après avoir fait un bond de 1,2% jeudi, tandis que la livre
sterling  GBP=  est restée stable à 1,3424 $ après une hausse de
1,3% pendant la nuit.
    Même le yen  JPY= , qui avait frôlé les 160 pour un dollar
lors de la séance précédente, a trouvé un peu de répit et s'est
maintenu à 157,85.
    La monnaie japonaise a également été soutenue par des
commentaires fermes du gouverneur de la Banque du Japon ,
Kazuo Ueda, jeudi, après que la banque centrale ait maintenu ses
taux, tout en conservant son orientation vers une politique
monétaire plus restrictive.
    Yusuke Miyairi, stratégiste de Nomura pour les taux et le
change du yen, a déclaré que même si Ueda a laissé la porte
ouverte à une hausse des taux en avril, il reste "prématuré" de
conclure qu'un tel mouvement se produira.
    Ailleurs, l'or au comptant  XAU=  était en hausse de 0,8% à
4 686,97 $ l'once.  GOL/

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