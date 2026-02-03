Les prix du pétrole augmentent légèrement en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement de la Russie et de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Inde

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi après avoir chuté de plus de 4 % la veille, en raison des inquiétudes concernant l'offre, la Russie poursuivant ses attaques contre l'Ukraine et l'espoir qu'un accord entre les États-Unis et l'Inde pour réduire les droits de douane pourrait stimuler la demande mondiale. Les nouvelles concernant des bateaux armés près du détroit d'Ormuz ont également soutenu les prix du pétrole, tandis que la possibilité d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a limité ces gains. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 67 cents, soit 1,0 %, à 66,97 dollars le baril à 11 h 23 EST (1623 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a augmenté de 76 cents, soit 1,2 %, à 62,90 dollars.

Lundi, les deux indices de référence du brut ont clôturé à leur plus bas niveau depuis le 26 janvier. La décision du président américain Donald Trump de réduire les droits de douane sur les importations indiennes a redonné le moral aux exportateurs et aux décideurs politiques, même si les détails de l'accord restent peu nombreux. Lundi, Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord commercial avec l'Inde visant à réduire les droits de douane de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe et de l'abaissement des barrières commerciales par New Delhi. L'Inde est l'une des plus grandes économies du monde et l'un des plus grands importateurs de pétrole. Bien que l'accord puisse sembler positif pour le pétrole, "l'impact à court terme sera probablement une réduction supplémentaire sur les barils de brut russe qui n'affectera probablement pas la sortie des cargaisons de l'ombre sur le marché mondial", a déclaré la société de conseil en énergie Ritterbusch and Associates.

BATEAUX ARMÉS

Dans la zone du détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, un groupe de bateaux armés a tenté d'intercepter un navire à 16 milles nautiques (30 km) au nord d'Oman, a déclaré mardi le service des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni.

L'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak, membres de l'OPEP, exportent la majeure partie de leur brut par le détroit, principalement vers l'Asie. En Ukraine, le président Volodimir Zelensky a accusé mardi la Russie de profiter de une trêve énergétique soutenue par les États-Unis pour stocker des munitions et les utiliser pour attaquer l'Ukraine un jour avant les pourparlers de paix. L'attaque de cette nuit a privé de chauffage certaines villes, dont la capitale Kyiv, alors que les négociateurs ukrainiens se rendaient à Abou Dhabi pour un deuxième cycle de négociations trilatérales sous l'égide des États-Unis, prévu mercredi et jeudi.

Tout retard dans la fin de la guerre en Ukraine maintiendrait probablement les prix du pétrole à un niveau élevé en raison des sanctions limitant les exportations de pétrole de la Russie en place à la suite de l'invasion de Moscou en 2022.

En 2025, la Russie était le troisième producteur mondial de pétrole brut, derrière les États-Unis et l'Arabie saoudite, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 4 % lundi après que le président américain Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington. Les Émirats arabes unis, puissance régionale, ont exhorté l'Iran et les États-Unis mardi à profiter de la reprise des négociations nucléaires cette semaine pour résoudre une impasse qui a conduit à des menaces mutuelles de frappes aériennes.