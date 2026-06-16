Les prix du gaz naturel américain à Waha repassent dans le vert pour la première fois depuis février, grâce à l'assouplissement des contraintes sur les gazoducs

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* Les prix au comptant à Waha sont passés de -8 cents lundi à 42 cents par mmBtu mardi

* Les prix à un jour de Waha étaient restés sous zéro pendant 90 jours consécutifs, un record, avant mardi

* L'EIA prévoit que la production de gaz du bassin permien atteindra un niveau record de 30,1 milliards de pieds cubes par jour en novembre

par Scott DiSavino

Les prix spot du gaz naturel américain pour mardi au Waha Hub, dans l'ouest du Texas, sont passés en territoire positif pour la première fois depuis début février, alors que la demande pour ce combustible augmente avec l'arrivée de la saison estivale de climatisation et que les entreprises énergétiques terminent la maintenance printanière des gazoducs.

Les compagnies d'électricité consomment davantage de gaz à mesure que les foyers et les entreprises font tourner leurs climatiseurs à plein régime pendant l'été. Environ 40 % de la production d'électricité aux États-Unis provient de centrales au gaz. Avant mardi, les prix du lendemain au Waha étaient restés sous zéro pendant un record de 90 jours consécutifs , les contraintes sur les gazoducs liées à la maintenance printanière ayant bloqué le gaz dans lebassin permien, le plus grand bassin pétrolier du pays situé dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique.

Les analystes affirment depuis longtemps que les prix négatifs, qui obligent certaines entreprises énergétiques à payer d'autres pour prendre le gaz associé à leur production de pétrole, sont un signe indéniable que la région du Permien a besoin de plus de gazoducs.

De nouveaux gazoducs sont prévus pour plus tard cette année, mais pas assez tôt pour acheminer tout le gaz actuellement extrait du sol.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises énergétiques augmentent la production du bassin permien à mesure que ces nouveaux gazoducs entreront en service et que la flambée des prix du pétrole, liée à la guerre en Iran, encouragera les producteurs à extraire davantage de pétrole et de gaz associé à cette production. Avec la mise en service deces nouveaux gazoducs,l’Agence américaine d’information sur l’énergie prévoit que la production de gaz du bassin permien atteindra de nouveaux records chaque mois de mai à novembre, pour atteindre 30,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en novembre. Cettequantité de gaz suffirait à approvisionner environ un tiers de la consommation totale de combustible aux États-Unis.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

PRIX NÉGATIFS Les entreprises énergétiques du bassin permien ont accepté de subir certaines pertes sur le gaz, car elles peuvent les compenser grâce aux bénéfices tirés de la vente de pétrole. Les prix négatifs du gaz n’étaient pas très courants il y a dix ans , lorsque les réglementations environnementales étaient moins strictes et que de nombreux foreurs pouvaient brûler au torchère une partie de leur gaz indésirable.

Mais ces dernières années, ce gaz a pris de plus en plus de valeur en tant que combustible pour produire l'électricité utilisée par les centres de données très gourmands en énergie, pour l'exportation via des gazoducs vers le Mexique et sous forme de gaz naturel liquéfié (LNG) vers les marchés du monde entier.

Les prix au comptant au Waha Hub NG-WAH-WTX-SNL ont atteint 42 cents par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) mardi, contre -8 cents lundi. Les prix quotidiens de Waha sont passés pour la première fois en moyenne sous zéro en 2019. Cela s'est produit 17 fois en 2019, six fois en 2020, une fois en 2023, 49 fois en 2024, 39 fois en 2025 et un record de 99 fois jusqu'à présent cette année.

Les prix à Waha s'établissent en moyenne à -2,19 $ par mmBtu jusqu'à présent en 2026, contre +1,15 $ en 2025 et +2,88 $ au cours des cinq dernières années (2021-2025).