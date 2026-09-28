Les prix du diesel au Royaume-Uni ont atteint des niveaux records en raison des répercussions de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique et d'une comparaison avec d'autres pays européens au paragraphe 7)

Le prix du diesel à la pompe au Royaume-Uni a atteint des niveaux records en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré lundi l'association automobile RAC dans un communiqué.

Outre leur impact sur le portefeuille des automobilistes, les coûts élevés du gazole alourdissent les frais logistiques et de transport d’une vaste gamme de marchandises, ce carburant étant largement utilisé dans l’industrie et l’agriculture.

Le prix du litre de diesel s'élève désormais à 199,18 pence et le plein d'une voiture familiale moyenne coûte désormais près de 110 £, soit 31 £ de plus qu'avant le début du conflit, a déclaré Simon Williams, responsable des politiques au RAC, dans ce communiqué.

Le pic de prix enregistré lundi a dépassé le précédent record de 199,09 pence atteint en juin 2022, lors du choc aigu sur le marché de l'énergie qui a suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

“Seule une baisse durable du prix du pétrole — sur plusieurs semaines, et non des jours — permettra de faire baisser les prix à la pompe… Le gouvernement pourrait prendre des mesures pour alléger la charge pesant sur les automobilistes en abaissant davantage les droits d’accise sur les carburants ou en réduisant la TVA”, a déclaré Williams.

Les prix des carburants constituent l’un des principaux moteurs de l’inflation au Royaume-Uni, qui a atteint en août son plus haut niveau depuis cinq mois , accentuant la pression sur les consommateurs déjà aux prises avec une crise prolongée du coût de la vie.

Les prix du diesel au Royaume-Uni restent inférieurs à ceux de plusieurs marchés européens. Les données du RAC du 21 septembre indiquaient que le Royaume-Uni se classait, à égalité avec l’Italie, à la septième place parmi les 15 pays européens où les prix du diesel sont les plus élevés, derrière les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Belgique et la France.

Les cours internationaux du gazole ont atteint des niveaux records ces derniers mois en raison de la baisse des capacités de raffinage mondiales et des perturbations de l’approvisionnement liées aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Les prix ont de nouveau bondi la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a exprimé son soutien à une éventuelle interdiction des exportations américaines de diesel, ce qui obligerait les importateurs nets comme le Royaume-Uni et d’autres pays européens à se démener pour trouver des alternatives.

Le Royaume-Uni compte quatre raffineries de pétrole en activité, dont la capacité combinée de traitement du brut s'élève à 1 million de barils par jour, contre 1,27 million de bpd répartis sur six sites en 2024, deux sites ayant fermé leurs portes l'année dernière.

Les importations de diesel représentaient près de 40 % des importations totales de produits pétroliers du Royaume-Uni en 2025, les États-Unis en représentant 31 %, selon le dernier « Digest of UK Energy Statistics ». Le Royaume-Uni importe près de 55 % du diesel qu’il consomme.