Les prix des produits alimentaires ralentissent sur un an en novembre (Insee)

(AOF) - "Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,2 % en novembre 2024, après +0,6 % en octobre", constate l'Insee. Les prix des produits frais ralentissent fortement sur un an (+1,8% après +4,5%) tirés par le ralentissement de ceux des légumes frais (+2,2 % après +9,1 %), des fruits frais (+1,9% après +2,4%) et des poissons frais (+1,6% après +2,3%). Les prix de l’alimentation hors produits frais sont quasi stables sur un an (‑0,1% après avoir été stables).

Sur un an, les prix baissent pour la viande (‑1,0% après ‑0,6%), le lait, le fromage et les œufs (‑0,8% après ‑0,7%) et le pain et les céréales (‑0,1 % après une stabilité). Les prix des huiles et graisses ralentissent à peine (+4,1% après +4,2%).

À l'inverse, ceux du sucre, de la confiture, du miel, du chocolat et de la confiserie accélèrent légèrement (+2,8% après +2,7%), comme ceux des boissons alcoolisées (+0,4% après +0,3%) et non alcoolisées (+1,3% après +1,1%).