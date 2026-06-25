Les prix des nouveaux médicaments aux États-Unis ont baissé en 2025, en raison du nombre réduit de thérapies géniques coûteuses mises sur le marché

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* Le prix catalogue annuel médian des médicaments approuvés par la FDA en 2025 s'élevait à 216 000 dollars

* La FDA a autorisé 51 nouveaux médicaments en 2025, dont cinq thérapies cellulaires et géniques

* Plus de 67 % des autorisations accordées en 2025 concernaient des médicaments à petites molécules, contre 62 % en 2024

par Deena Beasley

Les prix de lancement des médicaments sur ordonnance autorisés par les autorités réglementaires américaines en 2025 ont baissé par rapport à l'année précédente, mais sont restés élevés, avec une médiane de 216 000 dollars, en raison du coût élevé des médicaments destinés au traitement des maladies rares, selon une nouvelle analyse.

En 2024, le prix catalogue annuel médian d’un nouveau médicament dépassait les 370 000 dollars , contre 300 000 dollars en 2023 et 222 000 dollars en 2022.

Les experts en tarification des médicaments ont attribué cette baisse à la composition des types de médicaments approuvés plutôt qu’à un changement significatif de stratégie tarifaire ou de politiques gouvernementales visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance. L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé l’année dernière cinq thérapies cellulaires et géniques, contre sept en 2024 et en 2023. Les thérapies géniques, qui sont administrées en une seule fois, peuvent atteindre des prix de plusieurs millions de dollars.

De nombreux nouveaux médicaments ciblent des maladies graves et complexes pour lesquelles il existe peu ou pas d’options thérapeutiques, et il est "trompeur" de comparer ces prix à ceux d’autres types de médicaments, a déclaré dans un e-mail l’association professionnelle Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

Plus de 67 % des autorisations accordées par la FDA en 2025 concernaient des médicaments à petites molécules, tels que des comprimés, fabriqués à partir de substances chimiques, plutôt que des produits biologiques coûteux et complexes dérivés de cellules vivantes. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2024, année où les petites molécules représentaient 62 % des autorisations, et à 2023, où ce pourcentage était de 57 %.

Les nouveaux produits biologiques sont souvent les premiers de leur catégorie et n’ont pas de concurrents, ce qui permet aux laboratoires pharmaceutiques de pratiquer des prix élevés, a déclaré Richard Frank, directeur du Centre sur la politique de santé de la Brookings Institution.

Le prix moyen de lancement d’un médicament autorisé en 2025 s’élevait à 416 000 dollars, les produits moins onéreux, tels que les collyres Vizz de LENZ Therapeutics contre la vision floue (1 050 dollars) et le médicament contre le cholestérol Lerochol de LIB Therapeutics (5 400 dollars), compensant les traitements coûteux destinés aux maladies génétiques rares, comme le Forzinity de Mighty Therapeutics pour le syndrome de Barth, dont le prix s’élève à près de 800 000 dollars par an.

LA POLITIQUE JOUE UN RÔLE

"Il est difficile de tirer des conclusions sur les tendances en se basant sur une seule année", a déclaré le Dr Benjamin Rome, maître de conférences à la Harvard Medical School qui mène des recherches sur les prix des médicaments, ajoutant que "2025 a été une année atypique".

Il a expliqué que la FDA avait été secouée par les efforts de réorganisation de l’administration Trump, notamment des réductions d’effectifs et des changements à la tête de l’agence . L’agence a rejeté plusieurs thérapies géniques , ce qui a provoqué une levée de boucliers de la part des défenseurs des patients et une controverse politique . Plus tôt cette année, la FDA a déclaré qu’elle adopterait une approche plus souple .

Les laboratoires pharmaceutiques ont subi la pression du président Donald Trump , qui a cherché à s’attribuer le mérite d’avoir résolu le problème des prix élevés des médicaments aux États-Unis grâce à la plateforme TrumpRx , permettant la vente directe aux consommateurs, et à des accords conclus avec de grandes entreprises afin d’aligner les prix américains sur ceux des autres pays développés.

Ces accords ont peu de chances de perdurer au-delà du mandat de l’administration actuelle, a déclaré M. Frank, de la Brookings Institution.

M. Rome a également déclaré que, sans législation, ces accords n’auront pas d’impact significatif sur les décisions en matière de tarification.

"On observe une tendance générale à dire: "Regardez ce que je fais pour faire baisser les prix des médicaments", mais il s’agit en grande partie d’une "gestuelle politique"", a déclaré Geoffrey Joyce, directeur du Schaeffer Center for Health Policy & Economics de l’Université de Californie du Sud.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS CONTRE LE CANCER ET LES MALADIES RARES

La FDA a approuvé 51 nouveaux médicaments l’année dernière, dont 46 au sein de sa division principale et cinq dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques. L’agence a approuvé 57 nouveaux médicaments en 2024 et 55 en 2023. Ces chiffres n’incluent pas les agents d’imagerie, les réactifs pour analyses sanguines ni les vaccins.

L’analyse des prix de 42 médicaments réalisée par 3 Axis Advisors a également exclu les médicaments utilisés de manière intermittente, comme les antibiotiques, ainsi que les produits qui n’ont pas encore été commercialisés.

Les médicaments anticancéreux sont restés le domaine thérapeutique le plus représenté, représentant environ un tiers des autorisations accordées par la FDA en 2025.

Comme ces dernières années, plus de la moitié des autorisations concernaient des médicaments "orphelins", c’est-à-dire destinés au traitement de pathologies touchant moins de 200 000 Américains. Les laboratoires pharmaceutiques bénéficient d’incitations à investir dans la recherche sur les maladies rares, notamment une exclusivité commerciale prolongée, et pratiquent souvent des prix élevés pour ces produits de niche.

Tout en qualifiant cela de "politique publique avisée", M. Joyce, de l’USC, a fait remarquer que les laboratoires pharmaceutiques avaient "contourné" ces incitations.

Ils peuvent développer un médicament efficace pour un large éventail de pathologies, mais demander l’autorisation de mise sur le marché pour "une maladie à faible prévalence… et bénéficier ainsi de tous les avantages et de toutes les déductions fiscales", a-t-il expliqué. "La logique consiste à lancer (à un prix) aussi élevé que l’on estime pouvoir le faire passer."

Les laboratoires pharmaceutiques soulignent que les nouveaux médicaments peuvent permettre de réaliser des économies, notamment en réduisant potentiellement le nombre de visites aux urgences et d’hospitalisations.

L’analyse s’est limitée aux prix catalogue et n’a pas pris en compte les remises et rabais non divulgués que les assureurs peuvent obtenir auprès des fabricants.

"Vous continuez à payer des centaines de milliers de dollars pour la plupart des nouveaux médicaments… qu’ils offrent un avantage considérable par rapport aux médicaments existants ou qu’il s’agisse de produits plus ou moins novateurs qui n’apportent pas grand-chose", a déclaré M. Rome, de Harvard.