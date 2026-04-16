Les prix des logements neufs en Chine poursuivent leur baisse malgré une amélioration dans les grandes villes

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* Les prix des logements neufs ont baissé de 0,2 % en mars, la baisse annuelle étant plus marquée (3,4 %)

* Des gains en glissement mensuel sont observés dans les villes de premier rang

* Les gouvernements locaux et les décideurs politiques mettent en place des mesures de soutien et des incitations pour stimuler la demande

(Commentaires et graphique ajoutés) par Liangping Gao, Yukun Zhang et Ryan Woo

Les prix des logements neufs en Chine ont poursuivi leur baisse en mars, selon les données officielles publiées jeudi, bien que les grandes villes aient enregistré une amélioration d'un mois sur l'autre.

La faiblesse de la demande a continué de peser sur le marché immobilier.

Selon les calculs de Reuters basés sur les données publiées par le Bureau national des statistiques, les prix des logements neufs ont baissé de 0,2% en mars par rapport au mois précédent, contre une baisse de 0,3% en février.

Sur une base annuelle, les prix ont chuté de 3,4 %, soit une baisse plus importante que celle de 3,2 % enregistrée en février et la plus forte baisse en 10 mois.

La faiblesse persistante des prix des logements neufs suggère que les problèmes auxquels sont confrontés les promoteurs immobiliers chinois en difficulté sont loin d'être terminés, même si les principaux dirigeants s'engagent à plusieurs reprises à mettre fin à une chute de plusieurs années dans le secteur et à le stabiliser.

China Vanke 000002.SZ , soutenu par le gouvernement, a affiché une perte nette d'environ 88,6 milliards de yuans pour 2025 et cherche à étendre une obligation onshore arrivant à échéance ce mois-ci, après avoir étendu trois autres obligations plus tôt cette année.

Des données officielles séparées ont montré que l'investissement immobilier du premier trimestre et les ventes ont enregistré des baisses à deux chiffres.

Néanmoins, l'attention se tourne vers les gains mensuels des prix des logements neufs et des logements revendus dans les villes de premier rang. À Shanghai, les prix des logements neufs ont augmenté de 0,3 %, contre 0,2 % en février, tandis que les prix des logements existants ont augmenté de 0,4 %, contre 0,2 % le mois précédent.

Cette amélioration pourrait soulager les promoteurs immobiliers chinois en difficulté. Ils sont dans le rouge depuis que le secteur de l'immobilier s'est effondré vers le milieu de l'année 2021, les ventes ayant chuté et les emprunts étant devenus plus difficiles.

"Le marché immobilier chinois n'a pas encore touché le fond, même s'il semble s'en rapprocher", a déclaré Larry Hu, économiste en chef pour la Chine chez Macquarie. "Un signe possible serait un changement de politique clair et significatif. À ce moment-là, je pense que le marché de l'immobilier atteindrait son point le plus bas."

"Mais quand un tel changement de politique pourrait-il se produire? À mon avis, il se produira lorsque les exportations chinoises commenceront à s'effondrer, car c'est à ce moment-là que la politique immobilière subira probablement un changement beaucoup plus important", a déclaré M. Hu, ajoutant qu'il ne s'attend pas à ce que la politique immobilière change beaucoup à court terme, étant donné que les exportations du premier trimestre sont restées fortes.

Les responsables politiques chinois ont mis en place plusieurs séries de mesures de soutien afin de relancer le secteur de l'immobilier, qui était autrefois l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Ils ont également appelé à des politiques spécifiques à chaque ville pour limiter l'offre de nouveaux logements, réduire les stocks et améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché.

Au cours des derniers mois, des localités de toute la Chine - de la mégalopole de Shanghai aux villes de troisième rang comme Wuxi et Yichang - ont proposé des mesures d'incitation à l'achat de logements. Shanghai a encore assoupli les restrictions d'achat, tandis que Wuxi et Yichang ont promis des subventions à certains acheteurs.

Goldman Sachs a déclaré dans une note de recherche la semaine dernière qu'un plus grand nombre de villes de premier et de deuxième rangs étaient susceptibles de stabiliser les prix de l'immobilier au cours de l'année ou des deux années à venir, Shenzhen et Shanghai en tête.

Toutefois, elle a déclaré qu'il n'y avait pas de solution rapide pour les marchés immobiliers de niveau inférieur, citant les stocks élevés, les départs de population et les fondamentaux fiscaux faibles.