Les prix des billets d'avion montent en flèche sur les liaisons Asie-Europe après la fermeture des aéroports du Golfe

Le prix des vols entre l'Asie et l'Europe a grimpé en flèche après la fermeture des principales plaques tournantes du Moyen-Orient en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les sites web des compagnies aériennes affichant des billets réservés depuis des jours sur de nombreux itinéraires populaires.

Les principaux hubs du Golfe, y compris l'aéroport international le plus fréquenté du monde, Dubaï, qui accueille normalement plus de 1 000 vols par jour, sont restés fermés pour la quatrième journée mardi, réduisant la capacité sur des itinéraires populaires comme l'Australie vers l'Europe, où Emirates et Qatar Airways détiennent normalement une part de marché importante.

Le groupe australien Flight Centre Travel Group FLT.AX a enregistré une augmentation de 75 % des appels à ses magasins et aux lignes d'assistance d'urgence depuis le début de la crise , les équipes devant travailler 24 heures sur 24 pour aider les clients.

Le directeur général mondial, Andrew Stark , a déclaré que les Australiens réservaient de nouveau leurs vols en passant par des plateformes alternatives en Chine, à Singapour et aux États-Unis.

Charlotte Kennard et son père Richard font partie des personnes touchées.

Ils devaient s'envoler de Birmingham à Sydney via Dubaï à bord d'Emirates dimanche, mais ont été pris dans les perturbations.

Bien que la compagnie aérienne ait déclaré qu'elle "surveillait la situation" et qu'elle les informerait 24 heures avant le départ, elle ne l'a pas fait et ils sont arrivés à l'aéroport pour constater que le vol était annulé, a-t-elle déclaré.

La jeune femme de 20 ans a déclaré qu'ils ont ensuite obtenu des places sur un vol de Singapore Airlines au départ de Londres le mardi soir, en payant 1 900 livres (3 620 dollars australiens) chacun pour un aller simple .

Charlotte Kennard a expliqué que les billets avaient coûté 2 500 dollars australiens la nuit précédente et qu'ils étaient bien plus chers que leur billet aller-retour initial de 2 300 dollars australiens.

"Vivant en Australie, nous sommes généralement assez éloignés des conflits et je pense que le fait d'en être plus proche a provoqué un nouveau sentiment de peur et de stress", a-t-elle déclaré.

"En fin de compte, nous sommes simplement impatients de revoir notre maison, notre famille et notre chien de nouveau."

Les transporteurs qui proposent des vols sans escale entre l'Asie et l'Europe peuvent contourner l'espace aérien fermé du Moyen-Orient en passant au nord par le Caucase puis l'Afghanistan ou au sud par l'Égypte puis l'Arabie saoudite et Oman.

Mais cela risque d'allonger la durée des vols et la consommation de carburant, et d'augmenter les coûts à un moment où les prix du pétrole ont grimpé, ce qui pourrait entraîner une hausse des tarifs à plus long terme.

"À l'heure actuelle, l'ensemble du Moyen-Orient est interdit d'accès, ce qui représente un prix élevé pour certaines compagnies aériennes", a déclaré Subhas Menon, directeur de l'Association of Asia Pacific Airlines.

"Si l'Europe ne peut être desservie qu'à un coût élevé, la rentabilité des compagnies aériennes sera compromise. En fin de compte, le prix à payer est celui de la connectivité."

AUTRES OPTIONS

Selon Alton Aviation Consultancy, les compagnies aériennes qui proposent des services sans escale ou qui utilisent d'autres plateformes en dehors de la région touchée - notamment Cathay Pacific Airways 0293.HK , Singapore Airlines SIAL.SI et Turkish Airlines - pourraient bénéficier de gains à court terme, les passagers se détournant des compagnies basées dans les pays du Golfe.

Les vérifications effectuées par Reuters sur les sites Internet de plusieurs compagnies aériennes mardi ont montré qu'il y avait peu de réservations disponibles à court terme et que les prix proposés pour les vols Asie-Londres étaient élevés.

Le site Internet de Cathay Pacific n'indiquait aucune place disponible en classe économique sur la liaison Hong Kong-Londres jusqu'au 11 mars, un aller simple coûtant ce jour-là au moins 21 158 HK$ (2 705,28 $), et revenant à un prix plus normal de 5 054 HK$ plus tard dans le mois.

Pour les vols Sydney-Londres, Qantas Airways QAN.AX ne propose pas de billets en classe économique sur les vols via ses itinéraires habituels de Perth et Singapour jusqu'au 17 mars, date à laquelle un billet est disponible pour 3 129 dollars australiens (2 220,03 $ US) en aller simple. Pour les dates antérieures, elle propose des options onéreuses avec des escales non traditionnelles telles que Los Angeles et Johannesburg.

Selon Phiphat Ratchakitprakarn, ministre thaïlandais des transports, Thai Airways THAI.BK affiche complet sur ses vols à destination de l'Europe, car les touristes européens optent pour des itinéraires directs plutôt que de transiter par le Moyen-Orient.

Une recherche sur le site de Thai Airways pour un voyage de Bangkok à Londres a montré que les billets étaient complets jusqu'à la fin de la semaine prochaine, et que les tarifs étaient élevés. Un billet en classe économique pour un aller simple était disponible pour 71 190 bahts (2 265 $ US) le 15 mars, avec des prix tombant à 27 045 bahts le 18 mars.

La compagnie taïwanaise EVA Airways 2618.TW a déclaré que les réservations pour ses vols à destination de l'Europe avaient augmenté, les passagers asiatiques et européens cherchant d'autres options d'acheminement.

Les sites web des compagnies aériennes de Chine continentale indiquent que les tarifs sur les liaisons Chine-Royaume-Uni ont également dépassé les niveaux habituels, les sièges en classe économique étant largement indisponibles pour les départs à court terme.

Un billet aller-retour en classe économique de Pékin à Londres coûte généralement moins de 10 000 yuans (1 452,71 $), mais la seule option d'Air China 601111.SS pour mercredi est la classe affaires, avec un billet aller simple au prix de 50 490 yuans.

(1 $ = 7,8210 dollars de Hong Kong) (1 $ = 1,4094 dollar australien) (1 $ = 6,8805 yuans chinois renminbi)