Les prix de l'immobilier en Chine devraient baisser un peu moins cette année, tandis que le marasme de l'investissement immobilier s'aggrave

par Liangping Gao et Ryan Woo

Les prix de l'immobilier en Chine devraient baisser un peu moins cette année que prévu initialement, tandis que la baisse des investissements immobiliers et des ventes devrait s'accentuer, selon un sondage Reuters, soulignant que le secteur immobilier, frappé par la crise, n'est pas encore stabilisé. Les prix de l'immobilier devaient baisser de 3,4% en 2026, soit une légère amélioration par rapport à la baisse de 3,5% prévue lors du précédent sondage en mai, selon les prévisions de 11 institutions interrogées du 17 au 27 août.

Les prix devraient baisser de 0,3% en 2027, inversant ainsi la tendance à la hausse de 0,3% prévue trois mois plus tôt.

Les investissements immobiliers devraient reculer de 20% cette année, soit une baisse plus marquée que celle de 12% évoquée dans l'enquête de mai, tandis que les ventes en surface devraient chuter de 10%, contre une baisse de 8,3% prévue précédemment.

Ces résultats viennent s'ajouter aux signes indiquant que le ralentissement du marché immobilier chinois, qui dure depuis plusieurs années et qui a débuté en 2021 après qu'un durcissement de la réglementation a provoqué une crise de liquidités chez les promoteurs, continue de peser lourdement sur l'économie dans son ensemble.

Le marché immobilier chinois est entré dans une phase d'ajustement prolongée, la politique se concentrant désormais sur la maîtrise des risques financiers, l'achèvement des projets inachevés, la réduction des stocks excédentaires et le rétablissement progressif de la confiance des acheteurs.

Hui Ka Yan , autrefois la personne la plus riche d'Asie et fondateur de China Evergrande, a été condamné la semaine dernière à la prison à perpétuité par un tribunal chinois. Mais les répercussions de la crise immobilière se font toujours sentir.

"Le gouvernement ne semble guère disposé à orchestrer un renversement de tendance dans le cycle immobilier. Les principaux efforts politiques visent à écouler les stocks excédentaires de logements, tandis que les nouveaux projets résidentiels seront fortement réduits", a déclaré Dan Wang, directeur pour la Chine chez Eurasia Group.

Malgré une amélioration progressive des prix dans les plus grandes villes, les économistes estiment qu'un redressement généralisé prendra du temps.

Si les prix de l'immobilier dans les grandes métropoles ont affiché une amélioration progressive et cyclique, les écarts de prix ont persisté au sein même des villes en raison de l'emplacement et de la qualité des biens plutôt que d'une reprise généralisée, a expliqué Yingxue Ren, directrice adjointe des notations d'entreprises chez S&P Global (China) Ratings.

La dynamique propre aux marchés de premier rang ne devrait avoir qu'un effet d'entraînement limité sur les villes de rang inférieur, où les prix de l'immobilier continuaient de chercher un plancher, a ajouté Mme Ren.

(Autres articles issus de l'enquête mondiale de Reuters sur le marché immobilier du troisième trimestre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))