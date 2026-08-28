Norvège: Haakon, populaire héritier d'une monarchie fragilisée

Le prince héritier Haakon photographié à Drammen, au sud-ouest d'Oslo, en Norvège, le 19 juillet 2026. ( NTB / Thomas Fure )

Promesse de modernité, Haakon hérite d'une couronne de Norvège longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales.

Après la disparition de son père, le roi Harald V, mort vendredi, ce grand barbu de 53 ans monte sur le trône après avoir dû affronter une série de vents contraires.

Les liens de son épouse avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, la condamnation de son beau-fils pour viol, et les frasques du couple excentrique formé par sa sœur et un Américain chaman autoproclamé ont entamé le lustre de la monarchie.

Le nouveau roi, lui, est à l'image de ses concitoyens: modeste, mesuré, fuyant le faste et l'ostentation.

Il a fait siennes les préoccupations de sa génération: défense de l'environnement, lutte contre le racisme, combat contre l'homophobie...

"Il est important que nous protégions qui nous sommes et que la Norvège soit un pays où il est permis d'aimer et d'être avec qui l'on veut", déclarait-il après une attaque meurtrière visant la communauté LGBT+ à Oslo en 2022.

Né le 20 juillet 1973, Haakon fait une partie de sa scolarité dans le public conformément à la volonté de ses parents, Harald et Sonja, soucieux de l'immerger au milieu des Norvégiens "ordinaires".

Après un passage dans la Marine où il sert sur une vedette lance-missiles, il décroche une licence de sciences politiques à l'université californienne de Berkeley, puis un Master en études du développement à la London School of Economics.

Scandales

Le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette-Marit photographiés à l'hôtel Union sur Vinjevollen, à Geiranger, après la cérémonie de mariage de la princesse Märtha Louise et de Durek Verrett, le 31 août 2024. ( NTB / Cornelius Poppe )

Féru de sports de glisse et musique, Haakon rencontre lors d'un festival en 1999 celle qui va bouleverser sa vie -- et provoquer un choc dans le royaume.

Mette-Marit Tjessem est une mère célibataire au maigre CV, qui gravite alors dans les milieux, remplis d'excès, de la "house". Elle a déjà un petit garçon, Marius Borg Høiby, né en 1997 d'une brève relation avec un homme ayant un passé judiciaire lié notamment à la drogue.

"Ma rébellion d'adolescente a été plus forte que pour beaucoup de personnes", admet la future princesse lors d'une conférence de presse aux accents expiatoires avant leur mariage en août 2001.

La Norvège passe l'éponge et l'adopte rapidement. Le couple donne naissance à Ingrid Alexandra, prochaine dans l'ordre de succession, en janvier 2004 et à Sverre Magnus en décembre 2005.

Mais les nuages s'amoncellent.

Adepte de thérapies alternatives, la sœur aînée d'Haakon, Märtha-Louise, est accusée d'exploiter son titre de princesse à des fins commerciales et relance la controverse en se mariant avec un chaman autoproclamé, l'Américain Durek Verrett, qualifié de dangereux "charlatan" par ses détracteurs.

Viennent ensuite les épreuves avec Marius, qu'Haakon traite comme son propre fils.

Arrêté en août 2024, il a été condamné à quatre ans de prison pour des viols et des violences. Il est en détention provisoire sous bracelet électronique en attendant son procès en appel.

Au même moment, la presse norvégienne multiplie les révélations sur la troublante amitié passée entre Mette-Marit et le criminel sexuel Jeffrey Epstein au début des années 2010.

Même si le financier américain avait alors déjà été condamné en justice pour sollicitation de mineure, Mette-Marit avait entretenu avec lui une correspondance soutenue et au ton souvent complice. Elle dira avoir été "manipulée et trompée".

"Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire", lâche Haakon en mars 2026 lors d'un entretien télévisé du couple.

Ces scandales ont écorné l'image de la monarchie et entamé le soutien à la famille royale, néanmoins toujours populaire, dans le pays scandinave.

Haakon jouit lui-même d'une forte confiance dans l'opinion: dans le dernier sondage disponible, réalisé en mars, près de huit Norvégiens sur dix estimaient qu'il ferait un bon roi.