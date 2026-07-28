Les prix de l'électricité s'envolent en raison de la vague de chaleur qui touche le Midwest américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

Les prix de gros de l’électricité ont grimpé en flèche mardi pour dépasser les 500 dollars par mégawattheure dans le Midwest américain, la production éolienne s’étant avérée inférieure aux prévisions et la canicule ayant mis à rude épreuve les centrales à combustibles fossiles.

Les pics de prix ont été les plus marqués le long de la frontière entre le Nebraska et l’Iowa, à proximité des centrales à charbon exploitées par MidAmerican Energy, un fournisseur d’électricité détenu par Berkshire Hathaway BRKa.N . Ces prix élevés — environ cinq fois supérieurs à ceux pratiqués plus au sud — reflétaient une forte congestion des lignes électriques dans la région.

Southwest Power Pool (SPP), l’opérateur du réseau couvrant un territoire de 20 millions d’habitants s’étendant du Dakota du Nord à la Louisiane, a signalé ces pics alors que les températures dans la région dépassaient les 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius). Plus au sud, au Kansas et en Oklahoma, les prix étaient inférieurs à 100 dollars par MWh, selon les données du SPP.

Les centrales électriques alimentées au gaz naturel et au charbon représentaient environ 80 % de la production du SPP. L'électricité d'origine éolienne s'élevait à environ 7 %, en forte baisse par rapport au début de la journée, selon le SPP.

Dimanche, le ministère américain de l’Énergie a émis un arrêté d’urgence autorisant le SPP à mobiliser des sources d’énergie inutilisées afin d’éviter les coupures de courant liées à la canicule.

L'arrêté du DOE est intervenu peu après que le SPP eut averti que les conditions d'urgence risquaient de persister pendant les périodes de pointe de la demande, soulignant la vulnérabilité de la région face aux pannes de centrales électriques, à la baisse de la production éolienne et aux perturbations dans l'approvisionnement en électricité importée.