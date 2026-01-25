Les prix de l'électricité s'envolent alors qu'une tempête hivernale fait bondir la demande dans la zone des centres de données aux États-Unis

Les prix de l'électricité dans le plus grand réseau américain ont fortement augmenté dimanche, la demande dans une région où se trouve la plus grande concentration au monde de centres de données gourmands en énergie ayant dépassé les prévisions, alors qu'un gel profond s'est abattu sur la moitié du pays. Les prix de gros de l'électricité en temps réel ont dépassé 1 800 dollars par MWh tôt dimanche sur le territoire de Dominion Energy en Virginie, contre 200 dollars par MWh samedi matin. La Virginie abrite le plus grand groupe de centres de données au monde, qui sont utilisés pour alimenter des systèmes tels que l'intelligence artificielle et qui sont responsables de l'augmentation de la demande d'électricité et des prix dans une grande partie du pays. Selon les données de PJM Interconnection, le plus grand réseau régional des États-Unis qui dessert 67 millions de personnes, lepic de la demande a commencétard dans la nuit de samedi à dimanche , alors que la tempête hivernale Fern balayait une partie du pays.

PJM prévoit un record historique de demande hivernale pour mardi, en partie en raison des besoins en électricité des centres de données. Dominion a déclaré que les températures glaciales prolongées de cette semaine, ainsi que la neige abondante, pourraient constituer l'un des événements hivernaux les plus importants à affecter les opérations de la compagnie d'électricité.

PJM prévoit une demande de 147,2 gigawatts, ce qui battrait le record actuel de 143,7 GW établi en janvier 2025.

Dominion D.N n'était pas immédiatement disponible pour commenter les mouvements de prix de dimanche. Dans la zone du territoire de PJM, la demande approchait les 23 gigawatts par heure à 10 heures EDT, soit environ 5 % de plus que les prévisions initiales, selon les données de PJM.

Les prix de gros de l'électricité ont été élevés tout au long du week-end aux États-Unis, les réseaux régionaux s'efforçant de répondre à l'augmentation de la demande. Lorsque la demande est supérieure aux prévisions des entreprises de services publics, celles-ci peuvent être contraintes de payer des prix au comptant élevés pour l'électricité afin de répondre à la demande de leurs clients résidentiels et professionnels.

Les réseaux régionaux alimentent en électricité les lignes de distribution locales qui amènent l'électricité aux foyers et aux entreprises. Selon PowerOutage.us, près de 900 000 clients étaient privés d'électricité dimanche, dont plus de 300 000 au Tennessee et plus de 100 000 dans le Mississippi, le Texas et la Louisiane. Les autres États touchés sont le Kentucky, la Géorgie, la Virginie et l'Alabama.