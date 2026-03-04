Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,7% dans la zone euro
En décembre 2025, ils avaient reculé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.
En janvier 2026, par rapport à janvier 2025, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,1% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE.
