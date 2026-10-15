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Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

En septembre, les prix à la production aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue un nouveau signe que l'inflation s'étend au-delà des produits énergétiques.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a bondi de 1,3% le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis mars 2022, après une progression révisée à la hausse de 0,5% en août, a indiqué jeudi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5% de l’IPP, après une progression de 0,4% initialement annoncée pour le mois d’août. Sur les douze mois clos en septembre, l’IPP a bondi de 6,3%, soit la plus forte hausse depuis décembre 2022. Cette progression fait suite à une hausse de 5,6% enregistrée en août. Mercredi, le gouvernement a fait état d’une hausse généralisée de l’indice des prix à la consommation en septembre, ce qui remet sur la table la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Les prix des biens de production ont augmenté de 2,6%, soit la plus forte hausse depuis que le gouvernement a commencé à suivre cette série de données en décembre 2009. Une flambée de 10,8% des prix de l’énergie a représenté plus de 80% de la hausse généralisée des prix des biens. Les prix de l’essence ont augmenté de 20,3%.

Les prix du diesel, du kérosène et de l’électricité résidentielle ont également augmenté. La guerre qui s’éternise entre les États-Unis, Israël et l’Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Les prix de gros des denrées alimentaires ont rebondi de 1,2% après avoir baissé pendant trois mois consécutifs. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,3%. Les prix des biens dits « de base » ont progressé de 0,4% en août.

Les prix des services ont bondi de 0,8% après une hausse de 0,2% en août. Une flambée de 1,4% des marges sur les services commerciaux a représenté près de la moitié de la hausse généralisée des prix des services.

On a également observé des hausses des coûts du transport routier de marchandises, des chambres d’hôtel et de motel, ainsi que des tarifs aériens. En revanche, les marges sur la vente au détail de carburants et de lubrifiants automobiles ont chuté de 30,3%. Les prix des services de courtage en valeurs mobilières ont également baissé.

La Réserve fédérale suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour son objectif d’inflation de 2%. Certaines composantes de l’IPP entrent dans le calcul des mesures d’inflation PCE. Avant la publication du rapport sur l’IPP, les estimations des économistes concernant l’inflation PCE sous-jacente variaient entre 0,3% et 0,4% en septembre, ce qui correspondrait à un taux en glissement annuel de 3,1%.

L’inflation PCE sous-jacente a progressé de 0,2% en août et de 3,0% en glissement annuel.

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