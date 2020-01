Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les prises de commandes Btob d'Engie en France ont progressé de plus de 10% en 2019 Reuters • 24/01/2020 à 10:24









PARIS, 24 janvier (Reuters) - Wilfrid Petrie, directeur général adjoint de Engie Solutions, qui regroupe les activités d'Engie ENGIE.PA auprès des entreprises et des collectivités en France, a annoncé que LES ACTIVITÉS BtoB DU GROUPE EN FRANCE ONT VU LEURS PRISES DE COMMANDES PROGRESSER DE PLUS DE 10% EN 2019 PAR RAPPORT À 2018 Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.19%