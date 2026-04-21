Les principaux traders parlent des marchés au sommet du FT Commodities

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Russell Hardy, directeur général de Vitol)

Voici les principales citations des principaux négociants et analystes en matières premières lors du sommet annuel FT Global Commodities.

RUSSELL HARDY, directeur général DE VITOL

"Aujourd'hui, toute la capacité de réserve se trouve derrière le détroit d'Ormuz, de sorte que l'impact est très direct... Le milliard de barils (de pétrole) est déjà acquis, car nous en avons probablement perdu 600 à 700 millions à ce stade, mais le temps que les choses se remettent en route... il faut un certain temps pour remettre tout cela en place, et c'est ainsi que le milliard de barils sera acquis. C'est surtout dans les économies asiatiques que cela se manifeste."

"Nous perdons 12 millions de bpj d'approvisionnement en hydrocarbures, nous raffinons aujourd'hui probablement 6 millions de bpj de moins qu'avant l'événement, et nous avons probablement perdu 4 millions de bpj de demande en raison des restrictions au Moyen-Orient ou du manque de disponibilité dans un pays comme le Bangladesh, ainsi que de l'effet sur les prix."

"Les quatre premiers mois ont été solides. Au début du mois de mars, nous avons tenté de remettre en ordre les activités physiques, ce qui était une réaction naturelle du marché. Mais dans l'ensemble, les performances ont été bonnes... car les entreprises répondent aux besoins physiques en Asie, ce qui génère une certaine marge pour l'entreprise."

GARY PEDERSEN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GUNVOR

"Si l'on considère le marché du pétrole, nous avons fait beaucoup de dégâts dans les stocks, en éliminant 800 à 900 millions de barils."

"Le passage de l'entreprise à un partenariat a permis de responsabiliser de nombreuses personnes. Ce que nous avons vu avec la transition vers le partenariat a très bien fonctionné - remplir et tirer parti des expériences passées des gens", a-t-il déclaré, en référence à l'approche de Gunvor face à la guerre en Iran et à la crise de l'approvisionnement.

"En tant qu'entreprise, nous nous sommes mis dans une très bonne position, ce qui nous a permis de réduire les risques liés à la contrainte de liquidité. Nous avons eu de très bonnes liquidités et l'équipe a pu participer et négocier sur le marché."

PABLO GALANTE ESCOBAR, RESPONSABLE DU GNL CHEZ VITOL

"Le marché ne peut pas maintenir cet équilibre pendant une longue période... Il s'agit d'un équilibre basé sur la destruction artificielle de la demande qui ne peut être maintenu pendant une longue période sans créer d'autres problèmes majeurs dans la chaîne alimentaire et l'économie au sens large."

"Le prix du gaz, d'un point de vue physique, est mal évalué, peut-être inférieur à ce qui est nécessaire pour équilibrer le marché en Europe."

"Au stade actuel, nous terminerons le mois de décembre à 81-83 % de la capacité totale de stockage, si la destruction de la demande que nous connaissons actuellement devait se poursuivre pendant six mois. Mais nous ne pensons pas que cela puisse durer 6 mois."

HELIMA CROFT, RBC CAPITAL MARKETS

"Je pense qu'il y a un risque non négligeable qu'avec tous les moyens militaires qui continuent d'être déployés dans la région du Golfe, on assiste à une nouvelle escalade."

"Les gens oublient que les Iraniens veulent un allègement des sanctions et la suppression de l'essentiel des sanctions américaines. L'allègement des sanctions américaines ne peut pas être réalisé par la Maison Blanche. Ce n'est pas la même chose qu'avec la Russie ou le Venezuela. Le Congrès joue un rôle énorme dans ce processus."

"Il a fallu beaucoup de temps pour conclure un accord sur le nucléaire iranien en 2015. Est-ce qu'Ormuz peut rouvrir avec des péages versés à l'Iran, et comment peut-on payer des péages avec des sanctions?"

SAAD RAHIM, ÉCONOMISTE EN CHEF, TRAFIGURA

"Pendant la crise ukrainienne, les marchés pétroliers se sont échangés entre 110 et 125 dollars le baril pendant beaucoup plus longtemps, même s'il y a eu très peu de perturbations physiques ou de réorganisation des flux."

"Même si vous obtenez un accord (avec l'Iran) aujourd'hui, cette hypothèse est trop optimiste pour que tout remonte à 100 %."

"Vous avez déjà perdu un milliard de barils à ce stade, même si la situation se résout demain. S'il faut attendre un mois de plus, c'est 1,5 milliard de barils qui seront perdus."

AMRITA SEN, FONDATRICE D'ENERGY ASPECTS

"D'une manière ou d'une autre, les marchés n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur de la perturbation de l'offre. C'est probablement trop important pour que l'on puisse s'en rendre compte."

"L'absence de découverte des prix est inquiétante car, en réalité, nous accumulons un problème plus important pour l'avenir... Car si l'on fixe correctement les prix, il faut repenser toute la vision des actions, de l'inflation, des taux d'intérêt et du dollar."

"Nous ne savons pas s'il y a des dommages souterrains. Le Koweït et l'Irak, en particulier, sont les deux pays qui possèdent les gisements de pétrole lourd. À l'époque, l'Iran produisait 6 millions de barils par jour. Depuis la révolution, ils n'ont jamais réussi à dépasser les 4 millions de bpj. Lorsque nous sortirons de cette crise, la demande de stockage sera massive. Tout le monde, à tous les niveaux, construira des installations de stockage."

FREDERIC LASSERRE, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, GUNVOR

"Il faut réaligner l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en commençant par le brut, ce qui pourrait prendre 3 à 4 mois."

Les actifs de raffinage devraient être plus rapides, mais le raffinage dépend du brut, a-t-il ajouté.

Le scénario de base prévoit trois scénarios pour Hormuz: pas de réouverture, réouverture partielle, réouverture totale, a déclaré M. Lasserre. Dans les trois scénarios, "le brut se rééquilibrerait plus rapidement que les produits, nous avons encore des capacités de brut en réserve, mais nous n'en avons pas du côté du raffinage."

M. Lasserre a indiqué qu'il pourrait y avoir des goulets d'étranglement au niveau du fret lors de la réouverture du détroit.