Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude au Moyen-Orient

Des traders à la bourse de New York (NYSE), États-Unis

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, les investisseurs optant pour la prudence en attendant des éclaircissements sur la situation au Moyen Orient ​alors que les cours pétroliers restent élevés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,29%, à 49.344 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,21% à 7.122 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,32%, à 24.575 points.

Les tensions ​géopolitiques restent au centre de l'attention des marchés malgré une saison des résultats des entreprises globalement positive pour le moment mais qui ne prend pas ​en compte pleinement les perturbations engendrées par le conflit ⁠en cours au Moyen-Orient.

L'Iran a arraisonné deux navires dans le détroit d'Ormuz et a exigé des Etats-Unis ‌une levée de leur blocus naval sur les ports iraniens après la prolongation unilatérale du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran pour une durée indéterminée.

L'absence de progrès dans les pourparlers de ​paix avec l'Iran se traduit sur ‌les marchés financiers par une remontée de la volatilité, un renchérissement des prix ⁠de l'énergie avec un baril de pétrole au-dessus des 100 dollars et une appréciation du dollar.

"Le marché pourrait désormais basculer de l'idée d'un accord imminent à celle d'une situation beaucoup plus incertaine. Si les prévisions d'une réouverture début ⁠mai s'avèrent infondées, les ‌prix devraient remonter, tant pour le pétrole brut que pour les produits raffinés", prévient Bjarne ⁠Schieldrop, analyste chez SEB.

Aux valeurs, Tesla abandonne 4,10%, le constructeur automobile ayant fortement relevé ses projets de dépenses ‌pour cette année, à plus de 25 milliards de dollars, pariant sur l'intelligence artificielle, la robotique ⁠et les puces électroniques.

IBM dévisse de 8%, la croissance du chiffre d'affaires du ⁠groupe ayant ralenti au premier ‌trimestre, ravivant les craintes de perturbation dans le secteur des logiciels par les outils d'intelligence artificielle (IA). Dans le ​sillage d'IBM, Microsoft cède 2,5% et Adobe 5%.

Le groupe de ‌défense Lockheed Martin chute de 5,42% après avoir publié un bénéfice en baisse au premier trimestre, tandis que le conglomérat industriel Honeywell International ​plonge de 4,34% et le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher de 8,92% après la publication de leurs comptes financiers respectifs.

Côté hausse, Texas Instruments bondit de 14,60% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et ⁠de bénéfices pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street. Le fabricant de produits chimiques Dow gagne pour sa part 1,10% après avoir enregistré une perte nette trimestrielle moins marquée que prévu.

Hasbro grimpe de 4,74%, le fabricant de jouets ayant dit anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Comcast (+4,35%) est également bien orienté après sa publication trimestrielle.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de ​Ahmad Ghaddar, édité par Blandine Hénault)