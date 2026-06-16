Les principaux termes à connaître quand on débute dans la crypto

des bitcoins dans une boite (Crédits: Unsplash - rc.xyz NFT gallery)

Les cryptomonnaies représentent une révolution financière qui transforme notre rapport à l'argent et aux échanges numériques. À l'inverse des monnaies classiques (devises fiat), comme l'euro, qui sont gérées par les banques centrales, les cryptomonnaies s'appuient sur la technologie blockchain pour fonctionner de manière décentralisée.

Le Bitcoin, créé en 2009, a ouvert la voie à une nouvelle classe d'actifs numériques attirant de plus en plus d'investisseurs particuliers et institutionnels. Au-delà du Bitcoin, il existe les altcoins (qui sont des cryptomonnaies alternatives au Bitcoin), qui offrent des fonctionnalités innovantes et des cas d'usage variés.



L'investissement dans les cryptos séduit par son potentiel de rendements élevés, son accessibilité 24h/24 et sans frontières, ainsi que ses opportunités de diversification alternative aux marchés traditionnels. Cependant, cette classe d'actifs présente des risques considérables : volatilité extrême, régulations changeantes, escroqueries et manipulations de marché, entre autres. Les débutants doivent donc aborder ce type d'investissement avec prudence, en n'y investissant que les sommes qu'ils peuvent se permettre de perdre et en se formant continuellement.

Si vous souhaitez vous lancer, voici une liste des termes cryptos les plus importants à connaître.

Blockchain

La blockchain est l'infrastructure technologique sur laquelle reposent toutes les cryptomonnaies. Il s'agit d'un registre numérique décentralisé où chaque transaction est enregistrée dans des « blocs » Ces derniers sont liés chronologiquement et cryptographiquement, rendant ainsi les transactions pratiquement impossibles à falsifier.

La blockchain élimine le besoin d'intermédiaires de confiance comme les banques, permettant aux utilisateurs de faire des échanges directement. Chaque participant (ou nœud) conserve un historique complet et identique de la blockchain, assurant transparence et résistance à la censure ou à la manipulation.

Wallet

Un wallet, ou portefeuille numérique, est l'outil essentiel pour stocker, envoyer et recevoir des cryptomonnaies. Il contient deux éléments principaux : une clé publique (votre adresse de réception, comparable à un numéro de compte) et une clé privée (votre mot de passe ultra-sensible qui ne doit jamais être partagé). Perdre sa clé privée signifie perdre définitivement accès à ses cryptomonnaies.

Les wallets existent en plusieurs formes : hot wallets (applications ou sites en ligne) ou cold wallets (stockage hors ligne comme sous forme d'appareils physiques). Les investisseurs crypto doivent aussi choisir des solutions sécurisées et réputées, en distinguant entre les wallets non-custodians (où vous contrôlez vos clés) et custodians (où un tiers les gère).

Proof of Work

Le Proof of Work est le mécanisme de consensus original utilisé par le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour valider les transactions, sécuriser le réseau et ajouter des blocs à la blockchain. Pour cela, les « mineurs » résolvent des problèmes mathématiques complexes.

Le premier à le résoudre reçoit une récompense en cryptomonnaie nouvellement créée. Cependant, le Proof of Work consomme énormément d'électricité, soulevant des préoccupations environnementales majeures.

Proof of Stake

Le Proof of Stake représente une alternative au Proof of Work. Plutôt que de résoudre des problèmes mathématiques, les validateurs sont choisis proportionnellement à leurs participations économiques (« stake ») dans le réseau.

Ethereum a migré vers ce système en 2022 avec sa mise à jour “The Merge”, réduisant sa consommation énergétique de 99 %.

Staking

Le staking permet aux détenteurs de cryptomonnaies basées sur le Proof of Stake de « verrouiller » (stocker) leurs cryptoactifs sur le réseau pour valider les transactions et générer ainsi des récompenses passives. Le staking est un peu comparable à un compte d'épargne rémunéré (mais avec un risque de perte en capital) : vous déléguez vos jetons à des validateurs ou les détenez directement sur le réseau pour recevoir des intérêts réguliers.

Le staking peut offrir une source de revenus intéressante, mais implique que vos fonds soient bloqués pendant la période de staking avec un risque de perte en capital.

Halving

Le halving est programmé dans le code d'une crypto pour que les récompenses accordées aux mineurs pour créer un nouveau bloc soient divisées automatiquement par deux. Le Bitcoin a connu 4 halvings (2012, 2016, 2020 et 2024), réduisant progressivement l'offre nouvelle de BTC. Cet événement crée une rareté accrue et influence historiquement le prix à la hausse sur le long terme.

Les prochains halvings sur le réseau Bitcoin sont attendus en 2028 et 2032.

Stablecoin

Les stablecoins sont des actifs numériques développés pour neutraliser la volatilité inhérente au marché des cryptomonnaies en garantissant une stabilité de prix.

Ils sont généralement adossés à une devise fiat comme le dollar américain comme la crypto Tether (USDT) et l'USDC (USDC), mais il est aussi possible qu'il s'agisse d'une matière première comme le PAX Gold (PAXG) sur l'or.

Meme Coin

Un meme coin est une cryptomonnaie lancée comme plaisanterie ou phénomène viral, sans valeur fondamentale claire. Le Dogecoin (DOGE) en est le précurseur célèbre. Mais il en existe d'autres très populaires comme le Shiba Inu (SHIB).

Ces actifs extrêmement volatiles et hautement spéculatifs présentent un risque maximal pour les investisseurs novices. Malgré tout, le potentiel de gain y est aussi démesuré que le risque de tout perdre.