Les principaux lauréats de la 78e cérémonie des Emmy Awards

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(Dernières nouvelles: Michael J. Fox récompensé)
Les Primetime Emmy Awards , les plus hautes distinctions de la télévision, ont été remis lundi à Los Angeles. Voici les lauréats dans certaines des principales catégories.
MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE
"The Pitt"
MEILLEURE SÉRIE COMIQUE
"Widow's Bay"
MEILLEURE SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIQUE
"DTF St. Louis"
MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE COMIQUE
Matthew Rhys, "Widow's Bay"
MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE COMIQUE
Jean Smart, "Hacks"
MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
Noah Wyle, "The Pitt"
MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
Rhea Seehorn, "Pluribus"
MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN TÉLÉFILM
Matthew Rhys, "The Beast in Me"
MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN TÉLÉFILM
Sally Field, "Remarkably Bright Creatures"
PRIX BOB HOPE POUR L'ACTION HUMANITAIRE
Michael J. Fox
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