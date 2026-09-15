Les principaux lauréats de la 78e cérémonie des Emmy Awards

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(Dernières nouvelles: Michael J. Fox récompensé)

Les Primetime Emmy Awards , les plus hautes distinctions de la télévision, ont été remis lundi à Los Angeles. Voici les lauréats dans certaines des principales catégories.

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE

"The Pitt"

MEILLEURE SÉRIE COMIQUE

"Widow's Bay"

MEILLEURE SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIQUE

"DTF St. Louis"

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE COMIQUE

Matthew Rhys, "Widow's Bay"

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE COMIQUE

Jean Smart, "Hacks"

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Noah Wyle, "The Pitt"

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Rhea Seehorn, "Pluribus"

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN TÉLÉFILM

Matthew Rhys, "The Beast in Me"

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN TÉLÉFILM

Sally Field, "Remarkably Bright Creatures"

PRIX BOB HOPE POUR L'ACTION HUMANITAIRE

Michael J. Fox