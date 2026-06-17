Les principaux indices londoniens progressent grâce à la bonne tenue des valeurs minières, dans l'attente des décisions de la Fed et de la BoE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le FTSE progresse de 0,14 %, le FTMC de 0,16 %

* L'IPC britannique se maintient à 2,8 % en mai, son plus bas niveau depuis 13 mois

* La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,75 % jeudi

(Mises à jour après la clôture des marchés) par Utkarsh Hathi et Tharuniyaa Lakshmi

Les indices FTSE britanniques ont clôturé en hausse mercredi, les gains enregistrés par les valeurs minières compensant les baisses généralisées, tandis que les investisseurs évaluaient les données sur l'inflation nationale avant les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 .FTSE , qui regroupe les valeurs vedettes, a clôturé en hausse de 0,14 % à 10 508,61 points, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC , dédié aux valeurs de moyenne capitalisation, a progressé de 0,16 %.

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont progressé de 3,3 %, enregistrant ainsi leur cinquième séance consécutive de hausse, leur plus longue série haussière depuis fin février — date à laquelle a débuté la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

* Les banques .FTNMX301010 ont été le principal moteur de l’indice de référence FTSE 100, Barclays BARC.L progressant de 3,4 % après que BofA Global Research eut relevé son objectif de cours

* Les marchés attendent la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, prévue plus tard dans la journée, et s’intéressent particulièrement aux commentaires du nouveau président, Kevin Warsh.

* Au Royaume-Uni, l’inflation s’est maintenue de manière inattendue à 2,8 % en mai, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 3 %.

* Ces données ont incité les opérateurs à revoir à la baisse leurs prévisions concernant une hausse des taux plus tard dans l'année, à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux, qui devrait, selon les prévisions générales, rester inchangée.

* Les constructeurs immobiliers .FTNMX402020 ont progressé de 3,2 %. Par ailleurs, les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté sur l'année jusqu'en avril, selon les données publiées.

* "Pour l’investisseur, c’est un dilemme: une bonne nouvelle pour la résilience de l’économie est une mauvaise nouvelle, car elle justifie une hausse des taux", a déclaré Nick Saunders, directeur général de la plateforme d’investissement en ligne Webull UK.

* À l’inverse, les valeurs orientées vers la consommation ont pesé le plus lourdement sur l’indice, le sous-indice des biens de consommation .FTNMX402040 reculant de 2,3 % et l’indice des produits d’hygiène, des médicaments et de l’alimentation .FTNMX452010 perdant 1 %.

* Les géants pétroliers BP BP.L et Shell SHEL L> ont reculé respectivement de 1,6 % et 1 %, entraînant l'indice de l'énergie .FTNMX601010 à la baisse de 1,2 %.