La Fed maintient ses taux : suivez la première conférence de presse de Kevin Warsh en direct

La Fed a logiquement maintenu ses taux directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75% à l'issue de la réunion du FOMC. Lors de sa conférence de presse, son nouveau président, Kevin Warsh, pourrait commenter une décision attendue, tout en infléchissant le message de la banque centrale : face à une inflation persistante, il serait susceptible d'évoquer un abandon du biais accommodant, au profit d'un ton plus prudent, voire plus restrictif, avec des projections d'inflation possiblement révisées à la hausse.
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