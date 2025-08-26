Les principales entreprises pharmaceutiques travaillent au lancement de la première pilule amaigrissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la date du 26 août)

Les fabricants de médicaments amaigrissants devraient engranger plus de 150 milliards de dollars de recettes d'ici le début des années 2030, grâce à la popularité croissante du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Les médicaments GLP-1 vendus jusqu'à présent par ces deux sociétés sont des injections hebdomadaires, bien que plusieurs fabricants de médicaments s'efforcent de mettre au point un médicament oral ou une pilule qui pourrait s'avérer aussi efficace que les produits injectables.

Les pilules sont plus faciles à fabriquer et pourraient également éviter certains des problèmes d'approvisionnement qui ont été initialement observés avec les médicaments de Novo et de Lilly.

Voici quelques entreprises qui développent des médicaments oraux contre l'obésité dans l'espoir de se faire une place sur un marché lucratif:

ELI LILLY

Orforglipron , l'agoniste non peptidique du GLP-1 administré par voie orale une fois par jour, a aidé des adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 à perdre 10,5 % de leur poids corporel lors d'un essai en phase finale.

Le médicament a permis à des adultes en surpoids non diabétiques de perdre 12,4 % de leur poids corporel sur 72 semaines à la dose la plus élevée dans un autre essai de phase avancée. Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché d'ici à la fin de l'année 2025 et se prépare à déposer des demandes d'autorisation à l'échelle mondiale et à augmenter la production.

NOVO NORDISK

Le semaglutide oral, une version sous forme de pilule de l'ingrédient actif GLP-1 injectable de la société, a démontré une perte de poids d'environ 15 % dans un essai de phase avancée.

Ce médicament fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire , la décision de la FDA américaine étant attendue pour la fin de l'année 2025. Novo explore également des combinaisons orales de nouvelle génération.

STRUCTURE THERAPEUTICS

Structure Therapeutics développe GSBR-1290, un agoniste GLP-1 oral non peptidique. L'année dernière, le médicament a permis de réduire le poids de 6,2 % en moyenne à la fin des 12 semaines d'une étude de stade intermédiaire. Les résultats d'une autre étude de phase intermédiaire devraient être publiés au cours du quatrième trimestre.

MERCK

La société, en partenariat avec Hansoh Pharma, se prépare à tester HS-10535, une petite molécule orale agoniste du GLP-1, dans des essais préliminaires. Le médicament est actuellement testé en laboratoire.

ASTRAZENECA

AstraZeneca et Eccogene font progresser l'ECC5004, un agoniste du récepteur GLP-1 en comprimé à prise unique quotidienne. Les premiers essais ont montré un signal prometteur de perte de poids et un profil d'innocuité favorable. Des essais de phase intermédiaire sont prévus sous la direction d'AstraZeneca.

ROCHE

Suite à l'acquisition de Carmot Therapeutics, Roche travaille sur le CT-966, un agoniste GLP-1 oral. Le CT-966 a entraîné une perte de poids moyenne de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques dans le cadre d'un essai de stade précoce réalisé l'année dernière.

VIKING THERAPEUTICS

La société développe une formulation orale du VK2735, qui cible les hormones GLP-1 et GIP qui régulent le métabolisme du corps.

Dans une étude à mi-parcours portant sur 280 adultes en surpoids présentant au moins une comorbidité liée à l'obésité, la pilule a permis une perte de poids moyenne de 12,2 % sur 13 semaines, par rapport à un placebo.

PFIZER

Pfizer développait le danuglipron, initialement en tant qu'agoniste GLP-1 oral à deux prises quotidiennes, mais a abandonné le développement après que les données d'un essai à mi-parcours aient montré une mauvaise tolérabilité. Une version à libération prolongée et à prise unique quotidienne a ensuite été testée sur environ 1 400 patients, mais des problèmes de sécurité hépatique ont subsisté, ce qui a freiné les projets de l'entreprise de pénétrer le marché des médicaments contre l'obésité.