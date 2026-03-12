L'unité d'Amazon se retire d'un groupe de commerce de drones pour des raisons de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Prime Air, filiale d'Amazon.com spécialisée dans les drones, se retire de la Commercial Drone Alliance, estimant que ses préoccupations en matière de sécurité sont incompatibles avec les positions du groupe.

Amazon Prime Air a déclaré dans une lettre consultée jeudi par Reuters que les positions de l'alliance "sur les questions de sécurité les plus importantes auxquelles est confrontée l'industrie des drones commerciaux sont incompatibles avec les principes de sécurité fondamentaux de Prime Air".

La lettre indique qu'en plus de 70 000 vols de drones, le système de détection et d'évitement d'Amazon Prime Air a effectué "des manœuvres d'évitement de collision réussies lors de deux collisions potentielles avec des avions qui auraient pu avoir des conséquences catastrophiques en termes de sécurité, y compris la perte de vies humaines." Amazon a déclaré que l'alliance s'opposait aux exigences relatives à cette technologie.