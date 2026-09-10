Les principales banques centrales adoptent un ton plus restrictif face à la flambée des coûts énergétiques

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* Les opérateurs tablent sur une probabilité supérieure à 50 % d'une hausse des taux de la Fed en septembre

* La BCE relève ses taux et adopte un ton belliciste

* La Banque du Japon tiendra sa réunion très attendue la semaine prochaine

par Stefano Rebaudo et Sophie Kiderlin

La persistance des pressions inflationnistes et la résilience de la croissance économique ont accru le risque de nouvelles hausses de taux par les principales banques centrales, alors que les prix de l'énergie augmentent et que les tensions au Moyen-Orient ne montrent guère de signes d'apaisement.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux de 25 points de base jeudi, tandis que les réunions très attendues des banques centrales américaine et japonaise, prévues la semaine prochaine, pourraient elles aussi déboucher sur un resserrement monétaire.

Voici où en sont les banques centrales des dix économies développées du G10, classées du taux directeur le plus élevé au plus bas.

1/ AUSTRALIE

La Banque centrale d’Australie a relevé ses taux d’intérêt à trois reprises cette année, les portant à 4,35 %, annulant ainsi entièrement les baisses de l’année dernière.

La voie semble clairement ouverte à une nouvelle hausse , surtout après les chiffres d’inflation élevés enregistrés en juillet . Le vice-gouverneur de la banque centrale a déclaré que les décideurs politiques débattraient de l’opportunité d’une hausse lors de leur réunion prévue plus tard ce mois-ci.

Les anticipations du marché penchent en faveur d’une hausse des taux par la banque centrale à cette occasion.

2/ NORVÈGE

La Norvège affiche l’un des taux les plus élevés du G10 et devrait bientôt arriver au terme de son cycle de hausse des taux. La Norges Bank, qui se réunira le 24 septembre, a maintenu ses taux inchangés à 4,25 % en août et a noté que l’inflation s’était modérée.

L’économie a quant à elle progressé à un rythme plus lent que ne l’avaient prévu les économistes au deuxième trimestre, à seulement 0,3 %, tandis que les marchés anticipent une nouvelle hausse d’un quart de point d’ici la fin de l’année.

3/ ROYAUME-UNI

La Banque d’Angleterre devrait maintenir ses taux inchangés la semaine prochaine, à 3,75 %. L’attention des marchés se portera probablement sur le vote des membres du comité de politique monétaire. En juillet, trois d’entre eux avaient souhaité une hausse.

Les marchés anticipent une hausse des taux avant la fin de l’année, tandis que le gouverneur Andrew Bailey semble désireux de s’en tenir à son approche attentiste .

4/ ÉTATS-UNIS

Les marchés abordent la réunion de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine en anticipant une probabilité supérieure à 50 % de hausse des taux, ce qui laisse place à une surprise.

Les données économiques récentes, notamment les chiffres solides de l'emploi publiés la semaine dernière et les commentaires des responsables de la Fed, ont fait pencher la balance en faveur de perspectives politiques plus restrictives.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré qu’il éviterait les « indications prospectives », qui, selon lui, lient les mains des décideurs politiques et créent des attentes auprès du public qu’il pourrait être nécessaire de revoir.

5/ NOUVELLE-ZÉLANDE

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux pour la deuxième réunion consécutive, les portant à 2,75 % au début du mois, comme prévu. Mais elle a également laissé entendre que tout nouveau resserrement serait probablement modéré, compte tenu de l’aggravation des risques économiques.

Les marchés anticipent une forte probabilité d'un nouveau relèvement d'ici la fin de l'année.

6/ ZONE EURO

La Banque centrale européenne a relevé ses taux pour la deuxième fois cette année jeudi et a adopté un ton belliciste face à la hausse des prix de l’énergie.

Les marchés anticipent au moins une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année et un taux de dépôt supérieur à 3 % en 2027. Mais certains économistes s’attendent à ce que le choc énergétique pèse sur la croissance économique et contribue à freiner les pressions inflationnistes jusqu’à l’année prochaine.

7/ CANADA

La Banque du Canada a maintenu ses taux inchangés la semaine dernière, mais son gouverneur, Tiff Macklem, a déclaré qu’elle pourrait relever ses taux à plusieurs reprises si l’inflation restait élevée.

Cela marque un changement par rapport à son message précédent, selon lequel les risques à la hausse sur l’inflation et les risques à la baisse sur la croissance étaient globalement équilibrés.

Depuis lors, des signes de ralentissement du marché du travail sont apparus et les tensions commerciales avec les États-Unis assombrissent les perspectives économiques . Les marchés anticipent néanmoins une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année.

8/ SUÈDE

La Riksbank suédoise se positionne dans le camp des “colombes” et devrait maintenir son taux directeur à 1,75 % lors de sa réunion prévue plus tard ce mois-ci.

Les chiffres de l’inflation du mois d’août se sont révélés inférieurs aux attentes, ce qui renforce cette opinion.

Les marchés s'attendent toutefois à une hausse des taux d'ici la fin de l'année.

9/ JAPON

La Banque du Japon devrait relever ses taux à 1,25 % lors d’une réunion très attendue la semaine prochaine, mais les investisseurs seront attentifs au ton “hawkish” que tiendront les décideurs politiques après la réunion .

Les anticipations de hausses des taux ont contribué à une remontée spectaculaire du yen, tandis que certains membres de la Banque du Japon ont laissé entendre qu'il serait nécessaire de procéder à des hausses rapides des taux si l'inflation s'accélérait.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux atteignent 1,75 % au deuxième trimestre 2027, plus tôt que prévu.

10/ SUISSE

Les marchés s’attendent à ce que la Banque nationale suisse maintienne son taux directeur à 0 % lors de sa réunion du 24 septembre et le laisse à ce niveau jusqu’à une date avancée de l’année prochaine.

Les données faisant état d’une hausse des prix à la consommation et d’une forte croissance économique ont laissé entrevoir la possibilité d’une intervention plus précoce. Toutefois, la vigueur du franc suisse a contribué à modérer l’inflation, réduisant ainsi la nécessité d’un resserrement monétaire.