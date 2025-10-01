Les principales banques américaines reculent face aux craintes liées à la fermeture du gouvernement

1er octobre - ** Les actions des banques américaines à grande capitalisation chutent dans les échanges de pré-marché, suivant les marchés plus larges .N , après que le gouvernement américain a fermé une grande partie de ses opérations

** JPMorgan Chase JPM.N , la plus grande banque américaine en termes d'actifs et souvent considérée comme un indicateur pour le secteur et l'économie en général, était en baisse de 0,6 % avant la cloche

** Citigroup C.N chute de 0,7%, tandis que les banques d'investissement Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N sont en baisse de 0,5% chacune avant le marché

** Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N en baisse de 0,6 % et 0,5 % respectivement

** Si le shutdown se prolonge, l'activité sur le marché des introductions en bourse et la souscription de dettes ou d'actions devraient être affectées, ce qui pourrait affecter les commissions des banques d'investissement

** Les banques dépendent aussi fortement des données économiques publiées pour évaluer la santé de l'économie et des consommateurs, qui pourraient être retardées ou interrompues pendant la fermeture

** Les marchés obligataires et les perspectives de taux de la Fed sont en équilibre, car une fermeture pourrait signifier que les données sur l'emploi prévues pour vendredi ne pourront pas être publiées, un point de données clé pour les investisseurs qui cherchent à tracer la trajectoire des taux", déclare Emma Wall, stratégiste d'investissement en chef chez Hargreaves Lansdown

** A la dernière clôture, l'indice S&P 500 Banks .SPX a augmenté de ~23% depuis le début de l'année, surperformant l'indice de référence S&P 500 .SPX qui a augmenté de ~13,7%