Football: Manchester United se sépare de son entraîneur Amorim

L'entraîneur Ruben Amorim et de joueurs de Manchester United après un match

Manchester United a annoncé lundi qu'il démettait le Portugais Ruben Amorim de ses fonctions d'entraîneur, un an et deux mois après sa nomination ‍et au lendemain de son match nul contre Leeds (1-1).

"Les dirigeants de Manchester United, qui occupent la sixième place de la Premier League, ont décidé à contrecœur que c'était le bon moment de procéder ‌à un changement. Cela donnera à l'équipe les meilleures chances de terminer le plus haut possible en Premier League", a déclaré le club dans un communiqué.

United occupe la sixième ​place du classement, à 17 points du leader Arsenal.

Cette décision intervient au lendemain d'une journée ⁠où Ruben Amorim s'est montré irrité par les questions concernant la sécurité de son emploi et la confiance des dirigeants, affirmant avec défi qu'il était arrivé ⁠à United en tant qu'entraîneur ‍disposant d'une autorité totale et non comme un simple entraîneur exécutant les ⁠ordres.

L'entraîneur de 40 ans a coupé court aux journalistes en leur reprochant vivement leurs "informations sélectives" avant de se lancer dans une défense énergique de sa position. Il a clairement indiqué qu'il n'avait pas ​l'intention de quitter Old Trafford, soulignant à plusieurs reprises son autorité managériale au-delà de ses simples fonctions d'entraîneur.

Le Portugais avait déjà semblé pessimiste vendredi à l'évocation du marché des transferts.

Le technicien avait ⁠été nommé à la tête des Red Devils en novembre 2024 après quatre ​saisons réussies au Sporting Portugal.

Successeur du Néerlandais Erik ten Hag alors que ​Manchester United était 14e ​de Premier League, Ruben Amorim n'a pas réussi à relancer le club mancunien, qui a terminé la ​saison 15e de Premier League et finaliste de ⁠la Ligue Europa.

Cette saison, les Mancuniens, qui ne jouent aucune compétition européenne, sont déjà distancés de la lutte pour le titre et ont été éliminés en Coupe de la ligue dès leur entrée en lice par une équipe de quatrième division.

La valse des entraîneurs se poursuit à Old Trafford puisque ‌Ruben Amorim était le septième manager (sans compter les courts intérims) depuis le départ de l'emblématique Alex Ferguson en 2013.

Darren Fletcher, ancien milieu de terrain du club et actuel entraîneur des moins de 18 ans, dirigera l'équipe face à Burnley mercredi, a précisé le club aux vingt titres de champion d'Angleterre.

(Rédigé par Chiranjit Ojha et Pearl Josephine Nazare à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par ‌Blandine Hénault et Kate Entringer)