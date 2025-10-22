Les primes d'assurance maladie aux États-Unis ont atteint 27 000 dollars pour les familles en 2025

Les primes annuelles pour les familles américaines bénéficiant d'une assurance maladie parrainée par l'employeur en 2025 ont augmenté de 6 % pour atteindre près de 27 000 dollars, en raison de l'augmentation des dépenses liées aux traitements amaigrissants populaires et à d'autres médicaments sur ordonnance, selon une enquête réalisée par l'organisation de politique de santé KFF.

L'enquête menée auprès des employeurs au cours du premier semestre de cette année a révélé que les primes pour la couverture d'une famille ont augmenté de 1 406 dollars pour atteindre 26 993 dollars en moyenne pour l'année. Les travailleurs auront contribué à hauteur de 6 850 dollars, les employeurs couvrant le reste.

Les employeurs interrogés par la KFF ont le plus souvent cité le prix des médicaments sur ordonnance comme le principal facteur d'augmentation des coûts, suivi par les taux de maladies de longue durée et l'utilisation accrue des services médicaux.

Les primes pour les familles ont augmenté de 26 % au cours des cinq dernières années, et KFF a déclaré que les premières données montrent que les augmentations se poursuivront en 2026, à moins que les employeurs ne trouvent des moyens de réduire les coûts.

Reuters a précédemment rapporté que les primes pour 2026 devraient augmenter de 6 % sur la base d'enquêtes . Les inscriptions à ces régimes se dérouleraient normalement pendant une partie des mois d'octobre et de novembre 2025.

"Les employeurs n'ont rien de nouveau dans leur arsenal pour s'attaquer à la plupart des facteurs d'augmentation de leurs coûts et cela pourrait bien se traduire par une augmentation des franchises et d'autres formes de partage des coûts pour les employés", a déclaré Drew Altman, directeur général du KFF.

LES MÉDICAMENTS GLP-1 FONT GRIMPER LES COÛTS

La couverture d'assurance des médicaments amaigrissants GLP-1, tels que Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , s'est élargie. Il a été démontré que ces médicaments aident les personnes à perdre environ 15 % de leur poids corporel.

Pour les entreprises employant plus de 200 personnes, 36 % ont déclaré que ces médicaments augmentaient le coût des primes.

Environ 43 % des entreprises gérant plus de 5 000 travailleurs ont couvert ces médicaments dans leurs plans les plus importants, tandis que 59 % de ces employeurs ont déclaré que les coûts de cette offre ont dépassé leurs estimations pour l'année.

Selon le KFF, les employeurs désireux d'atténuer les coûts exorbitants des GLP-1 mettront probablement en place des conditions de couverture, telles que l'obligation pour les membres d'utiliser des programmes d'accompagnement à la perte de poids ou des services nutritionnels. Ils pourraient également cesser de les couvrir.

L'enquête du KFF a interrogé 1 862 employeurs américains publics et privés entre janvier et juillet 2025, avec des effectifs d'au moins 10 personnes. Les données du KFF montrent qu'environ 150 millions de personnes de moins de 65 ans bénéficient d'une assurance par l'intermédiaire de leur employeur.