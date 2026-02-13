 Aller au contenu principal
Les prévisions timides de DraftKings plombent le titre
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 14:45

Le spécialiste américain des paris sportifs en ligne a bouclé l'année 2025 sur une performance historique, marquée par un bénéfice net positif et une forte progression de ses résultats ajustés. Mais les prévisions annoncées déçoivent fortement le marché : le titre lâche plus de 15% en préouverture.

Au 4e trimestre 2025, DraftKings a généré un bénéfice net de 136 MUSD, loin de la perte de 135 MUSD essuyée un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action (BPA) ressort ainsi à 0,36 USD, contre 0,14 USD un an plus tôt.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires a bondi de 43% pour atteindre 1,99 MdUSD, soutenu par la croissance de l'engagement client, l'acquisition efficace de nouveaux utilisateurs et une amélioration de la marge nette sur les paris sportifs.

L'EBITDA ajusté a plus que triplé, atteignant 343 MUSD (vs 89 MUSD précédemment) établissant un nouveau record pour la société.

Sur l'ensemble de l'année 2025, DraftKings affiche un chiffre d'affaires de 6,05 MdsUSD ( 27%) et un bénéfice net de 3,7 MUSD, comparé à une lourde perte de 507 MUSD en 2024. Le BPA ajusté annuel atteint 0,66 USD, en forte progression par rapport aux 0,24 USD de l'an passé. L'EBITDA ajusté annuel s'établit à 620 MUSD, contre 181 MUSD en 2024.

"Nous avons terminé 2025 en beauté", s'est félicité Jason Robins, CEO et cofondateur, cité dans le communiqué. "Nous voyons une opportunité massive dans DraftKings Predictions, et nous comptons investir pour offrir la meilleure expérience client et acquérir des millions de nouveaux utilisateurs."

Les prévisions déçoivent

Pour 2026, la société vise en revanche un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 6,9 MdsUSD, bien inférieur au consensus (7,3 MdsUSD) et un EBITDA ajusté entre 700 et 900 MUSD, lui aussi en deçà des attentes. "Cela pourrait peser à court terme", estime Jefferies, qui maintient malgré tout son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 50 USD.

Le broker estime toutefois que le management a volontairement adopté une approche prudente, intégrant un cadre promotionnel plus discipliné et un environnement concurrentiel plus exigeant, tout en maintenant une vision positive à long terme sur la croissance des paris sportifs aux Etats-Unis.

