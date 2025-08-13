 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les prévisions relevées de l'AIE pour l'offre de pétrole en 2025 et 2026
information fournie par AOF 13/08/2025 à 12:01

(AOF) - Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, la demande de pétrole devrait augmenter de 680 000 barils par jour cette année et de 700 000 barils quotidiens en 2026, malgré la demande plus faible que prévu observée en Chine, en Inde et au Brésil ces derniers mois. L’AIE a également indiqué qu’au mois de juillet, l’offre mondiale d’or noir était globalement restée stable à 105,6 millions de barils par jour, avec une baisse de 230 000 barils par jour de l’OPEP+ compensée par une augmentation équivalente de la production hors OPEP+.

Parallèlement, toujours selon l'AIE, les volumes mondiaux de production de brut devraient atteindre un record historique de 85,6 millions de barils quotidiens au mois d'août.

Pour 2025, l'AIE anticipe désormais une hausse de l'offre mondiale de pétrole à 2,5 millions de barils par jour (bpj) contre 2,1 millions de bpj précédemment. En 2026, il devrait atteindre les 1,9 million de barils par jour contre une estimation précédente de 1,3 million de barils par jour.

Que ce soit à Londres ou à New York, les prix du baril de pétrole n'ont que peu bougé après ces annonces et coûtaient respectivement 65,96 et 62,94 dollars.

