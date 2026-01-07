L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo se lance dans la course à la mairie de Paris

L'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo, à Paris le 25 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La députée européenne Reconquête Sarah Knafo, figure montante de l'extrême droite, s'est lancée mercredi dans la course à la mairie de Paris pour "redresser" une capitale en "déclin", et exclut de se présenter à la présidentielle de 2027.

"Aujourd'hui je suis une Parisienne et je vois la ville que j'aime décliner. Personne ne sera aussi déterminée que moi pour mettre fin à la gabegie" dans la capitale, a déclaré sur TF1 l'élue du parti d'Eric Zemmour, qui devient la sixième candidate aux municipales des 15 et 22 mars à Paris.

"Je vois les femmes avoir peur dans la rue, je vois la dette qui explose, je vois les impôts qui augmentent, une ville sale, insalubre", a énuméré Sarah Knafo, qui promet "un plan d'économies de près de 10 milliards d'euros pour pouvoir enfin baisser les impôts des Parisiens" et "diviser par deux la taxe foncière".

L'eurodéputée, seule élue nationale de son parti, a dit par ailleurs souhaiter "au moins deux référendums par an" si elle était élue.

Le président de Reconquête, Eric Zemmour, à Paris le 25 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La nouvelle égérie des conservateurs français, 32 ans, se "laisse six ans pour redresser la plus belle capitale du monde". Excluant ainsi de se présenter à la présidentielle de 2027, pour laquelle elle "espère" que le parti de son compagnon Eric Zemmour "aura un autre candidat".

Sa candidature à l'Hôtel de ville faisant peu de suspense, elle a déjà été testée dans les sondages: le dernier paru en décembre lui prête 7% des intentions de vote au premier tour, ex aequo avec le candidat du RN Thierry Mariani.

Selon ce sondage Ipsos, le candidat (PS) Emmanuel Grégoire à la tête d'une union entre socialistes, écologistes et communistes remporterait 32% des suffrages au premier tour, devant la candidate des LR Rachida Dati, soutenue par le MoDem, qui en recueillerait 27%.

Pierre-Yves Bournazel, candidat d'Horizons soutenu par Renaissance, est lui crédité de 14% des intentions de vote, et Sophia Chikirou, tête de liste LFI, est donnée à 13%.

Quatre listes sont ainsi en mesure de se qualifier au second tour, pouvant donner lieu à une quadrangulaire, selon cette enquête.

Marine Le Pen à Paris, le 3 octobre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Une fusion des deux listes d'extrême droite paraît peu probable, Marine Le Pen reprochant à Sarah Knafo d'avoir "toujours combattu" son parti, qu'Eric Zemmour juge "socialiste" comme l'a rappelé, agacé, Thierry Mariani en lançant sa campagne.

- "Marchepied à Dati" -

Très présente dans les médias de la galaxie Bolloré, la jeune aspirante maire pourrait selon le politologue Benjamin Morel "évider" les voix de Thierry Mariani, au regard des bons scores engrangés par Eric Zemmour dans la capitale à la présidentielle de 2022, où il était arrivé en troisième position avec 8% des voix au global, et plus de 17% dans le 16e arrondissement, bastion de la droite parisienne.

"L'électorat parisien n'est pas l'électorat classique du RN, c'est plutôt la vieille extrême droite maurassienne très +zemmouro-compatible+. Il peut y avoir un vote utile aussi à l'extrême-droite, un espace où Sarah Knafo est plus consensuelle", analyse l'expert pour l'AFP.

Avec un score à 10%, la députée européenne serait en capacité de se maintenir au second tour, ce qui serait "un vrai problème pour Rachida Dati", ajoute le politologue.

Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Cette dernière candidature "s'inscrit dans une stratégie visant à servir de marchepied à Rachida Dati et ouvrir la porte à une alliance assumée entre la droite extrême et l'extrême droite", a tancé Emmanuel Grégoire dans un communiqué.

Mercredi soir, Sarah Knafo s'est dite "prête à travailler" avec Rachida Dati si elle remportait la mairie, comme avec "tous ceux qui partageront mon projet".

"J'espère que les Parisiens me feront confiance à moi parce que je pense vraiment avoir le meilleur programme pour Paris. Ce sera le programme le plus transparent, chiffré, rigoureux, comme j'ai appris à le faire", a promis l'énarque, passée par la Cour des comptes.

"Mais si les Parisiens choisissaient quelqu'un d'autre, je serai tout à fait constructive pour faire gagner les idées qui sont les miennes", a-t-elle conclu.