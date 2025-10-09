Les prévisions optimistes de Delta stimulent les compagnies aériennes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines

DAL.N augmentent de plus de 8 % à 61,7 $ dans les échanges du matin après que la compagnie ait annoncé des perspectives pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations des analystes, grâce à des tarifs plus élevés et à une reprise de la demande; elles dépassent les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre

** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent également; United Airlines UAL.O augmente de 1,5 %, American Airlines Group AAL.O augmente de 4 %, Southwest Airlines LUV.N augmente de 3 %, Alaska Air ALK.N augmente de 4,3 % et Jetblue Airways JBLU.O augmente de 3 %

** DAL prévoit un bénéfice ajusté au 4ème trimestre de 1,60 à 1,90 $ par action contre une estimation de 1,66 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté de 1,71 $ par action de DAL au 3e trimestre dépasse les estimations de 1,53 $

** La médiane des prévisions des 23 courtiers couvrant DAL est de 68 $ - données de LSEG

** Le sous-indice S&P 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR est en baisse de 8 % depuis le début de l'année

** A la dernière clôture, DAL était en baisse de 5,6 % depuis le début de l'année