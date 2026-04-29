Les prévisions inchangées de SoFi pour 2026 éclipsent les résultats records, le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 1) par Manya Saini

Les actions de SoFi Technologies

SOFI.O ont chuté de 12% endébut de séance mercredi après que la société a laissé inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, éclipsant ainsi les résultats records du premier trimestre alimentés par une forte croissance des prêts et du nombre de membres.

Ces prévisions réitérées interviennent dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante, alors même que la demande de prêts reprend chez les prêteurs, les consommateurs américains et l'économie dans son ensemble restant résilients malgré la hausse des prix du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient et des taux d'intérêt toujours élevés.

SoFi continue de tabler sur un bénéfice annuel de 60 cents par action pour un chiffre d'affaires d'environ 4,66 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes de Wall Street, selon les données compilées par LSEG.

« Contrairement à son habitude, SoFi n'a pas répercuté la hausse de son chiffre d'affaires et de son Ebitda du premier trimestre, maintenant ses prévisions pour 2026 pratiquement inchangées », a déclaré Andrew Jeffrey, analyste chez William Blair, dans une note.

« À notre avis, Wall Street va détester ces résultats, mais nous estimons que le risque de baisse est limité », a déclaré la société de courtage.

Le montant total des prêts accordés par SoFi a atteint un niveau record de 12,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, grâce à une forte croissance dans ses segments de prêts personnels, étudiants et immobiliers.

Le nombre de ses membres a augmenté de 35% par rapport à l'année dernière, atteignant un record de 14,7 millions au premier trimestre.

« La santé de notre base de clients reste solide. Nous avons enregistré une croissance record des prêts au premier trimestre, et nous prévoyons une forte demande pour le deuxième trimestre », a déclaré Anthony Noto, directeur général de SoFi, à Reuters.

Il a ajouté que les dépenses par carte de débit en point de vente restaient soutenues et que la performance des crédits répondait aux attentes.

SoFi s'est donné pour mission de bouleverser le secteur bancaire traditionnel avec des produits allant de l'investissement dans les introductions en bourse aux cartes de crédit et aux comptes d'épargne, via une plateforme axée sur le numérique.

« Si l'on regarde les banques traditionnelles, elles sont freinées par des systèmes fragmentés et vieux de plusieurs décennies », a déclaré Anthony Noto, ajoutant que SoFi gagnait des parts de marché.

Les entreprises de fintech se sont concentrées sur une clientèle plus jeune et férue de technologie en proposant des plateformes axées sur le mobile, des frais réduits et une large gamme de services regroupés dans une seule application.

Le produit net d'intérêts de SoFi – un indicateur de la rentabilité des prêts – a augmenté de 39% pour atteindre 693 millions de dollars au premier trimestre, tandis que son chiffre d'affaires total lié aux commissions a progressé de 23% pour s'établir à 386,8 millions de dollars.

Le bénéfice du premier trimestre a bondi à 12 cents par action, contre 6 cents un an plus tôt. Son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 41% pour atteindre un niveau record de 1,1 milliard de dollars.