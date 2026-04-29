Les prévisions inchangées d'Humana, après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, déçoivent le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les coûts médicaux sont légèrement inférieurs aux prévisions

* Le déficit de financement par rapport à Medicare persiste, déclare le directeur général Jim Rechtin

* Humana prévoit d'ajuster ses prestations afin de maintenir des marges stables

(Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 4) par Sriparna Roy et Sneha S K

Mercredi, Humana HUM.N a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels grâce à un contrôle plus strict des coûts médicaux, mais a maintenu inchangées ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, contrairement à ses concurrents qui ont relevé les leurs.

L'assureur santé, l'un des principaux fournisseurs de régimes pour les seniors et les personnes handicapées, a vu le nombre de ses adhérents augmenter alors même que ses grands concurrents se retiraient du marché Medicare Advantage, un segment soumis à des pressions sur les coûts depuis près de trois ans.

"HUM a donné plusieurs signaux indiquant que le second semestre pourrait être difficile à gérer. La réaction avant l'ouverture du marché montre que les investisseurs y voient un signe d'alerte", a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor.

L'action Humana a chuté de 5 % en début de séance.

À propos de cette baisse, Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a déclaré: "Les investisseurs ont peut-être été déçus que Humana n'ait pas revu à la hausse ses prévisions pour 2026, compte tenu de son excellent début d'année."

Le ratio de prestations de son segment assurance au premier trimestre – c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – s'est établi à 89,4 %, alors que les prévisions de la société tablaient sur un peu moins de 90 %. Ce ratio est un indicateur clé suivi par les investisseurs pour évaluer les coûts.

Humana prévoit que ce ratio sera légèrement supérieur à 91 % au deuxième trimestre.

La société a également souligné que l'évolution des coûts médicaux et pharmaceutiques était légèrement meilleure que prévu.

AJUSTEMENT DES PRESTATIONS

Humana a déclaré qu’elle continuait de constater un écart persistant entre les taux définitifs pour les paiements aux assureurs privés proposant des plans Medicare Advantage et le montant payé par la société pour les soins de santé.

Le gouvernement américain a annoncé au début du mois qu'il augmenterait en 2027 de 2,48 % en moyenne les paiements versés aux assureurs privés proposant des plans Medicare Advantage aux personnes âgées.

Humana a déclaré qu'elle prévoyait d'ajuster les prestations si nécessaire afin de s'assurer de rester sur la bonne voie pour dégager une marge stable.

Le directeur général Jim Rechtin a déclaré que l'utilisation des services médicaux et les coûts restaient conformes aux prévisions, mais que l'écart entre ces coûts et le financement du gouvernement fédéral s'était creusé par rapport à l'année précédente.

"Chaque année, nous prenons du recul pour examiner l'ensemble de notre portefeuille", a déclaré M. Rechtin. "En réalité, tout produit, s'il est correctement tarifé, est un bon produit."

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté d'au moins 9 dollars, mais a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice déclaré, les ramenant à au moins 8,36 dollars contre une estimation précédente d'au moins 8,89 dollars.

Ces prévisions tablent sur une baisse d'une année sur l'autre en raison des notes attribuées par l'agence Medicare. Ces notes, sur une échelle de une à cinq étoiles, sont liées aux primes versées aux assureurs.

Humana a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 10,31 dollars, dépassant les estimations de 10,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.