Les prévisions et le manque de chiffre d'affaires de Sprouts Farmers Market font chuter les actions à leur plus bas niveau depuis 16 mois et à un niveau record
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du distributeur alimentaire Sprouts Farmers Market SFM.O ont chuté de plus de 25 % jeudi, atteignant leur niveau le plus bas depuis la mi-juin 2024, à la suite d'un manque à gagner trimestriel et d'une réduction de ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année

** Les actions SFM sont sur la voie d'une baisse record en une journée si elles dépassent la baisse de 24,2% du 5 mai 2022

** Sprouts prévoit une croissance des ventes nettes de ~14%, unecroissance des ventes des magasins comparables de ~7%, a réduit ses prévisions de bénéfices par action de $5,24 à $5,28 par rapport à ses prévisions de juillet d'unecroissance des ventes nettes de 14,5% à 16,0%, d'unecroissance des ventes des magasins comparables de 7,5% à 9,0%, d'une fourchette de bénéfices par action de $5,20 à $5,32

** Le BPA de SFM pour le troisième trimestre de 1,22 $ a battu les attentes du consensus de Wall Street pour 1,17 $, mais le chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars a été inférieur de 1,1 % au consensus, selon LSEG

** L'analyste Mark Carden d'UBS a réduit son PT SFM de 10 $ à 108 $, écrivant que la société fait face à "une situation difficile à l'avenir"

** Carden a déclaré que Sprouts a noté une force dans la plupart des offres différenciées, et a déclaré maintenir la part de portefeuille. Mais il a ajouté que "les investisseurs sont prudents face aux signes d'affaiblissement des consommateurs et voient le risque d'une pression accrue sur les prix dans des catégories telles que les fruits et légumes à l'avenir"

** D'autres réductions d'objectifs de cours incluent: Barclays à 122 $ de 185 $, Wells Fargo à 135 $ de 180 $, BMO à 90 $ de 120 $, JP Morgan à 91 $ de 124 $

** SFM s'est échangé pour la dernière fois à 78,19 $ contre un objectif de cours médian de 132,50 $, en baisse par rapport aux 185 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui indique 16 notations d'analystes: 3 "strong buy", 5 "buy" et 8 "hold"

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de ~38% contre une baisse de ~3% pour l'indice S&P 400 des biens de consommation de base .SPMDCS .

Valeurs associées

SPROUTS FARMERS
77,6598 USD NASDAQ -25,72%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2025 à 16:05:32.

