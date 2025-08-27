Les prévisions de revenus de CrowdStrike pour le troisième trimestre déçoivent, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 5)

CrowdStrike CRWD.O a déçu ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre mercredi, signe de la prudence des clients face à l'incertitude économique, ce qui a fait chuter ses actions de près de 7 % dans les échanges prolongés.

La société de cybersécurité s'attend à ce que le chiffre d'affaires du trimestre en cours se situe entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes de 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré que certains clients prenaient plus de temps pour approuver les contrats et qu'ils s'appuyaient sur des programmes d'assistance précédemment accordés à la suite de la panne de Windows de l'année dernière , ce qui a créé un écart à court terme entre les contrats et la comptabilisation des recettes.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 21 % pour atteindre 1,17 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,15 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté de 93 cents par action a dépassé les estimations de 83 cents par action pour le trimestre clos le 31 juillet.