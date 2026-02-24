 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prévisions de résultats trimestriels de CoStar n'impressionnent pas les investisseurs, les actions chutent
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 23:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoStar Group CSGP.O a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street, l'incertitude économique générale ayant pesé sur la demande de ses plates-formes d'immobilier commercial.

Les actions de la société basée à Arlington, en Virginie, ont baissé de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

CoStar s'appuie sur sa place de marché Homes.com pour compenser la faiblesse de la demande dans le secteur de l'immobilier commercial. Cependant, les dépenses agressives liées à cette expansion de la consommation continuent de peser sur le résultat net de l'entreprise.

Les analystes ont déclaré que l'expansion agressive de l'entreprise sur les marchés résidentiels a été coûteuse et est susceptible de peser sur les marges pendant des années, en particulier lorsque la concurrence de Zillow ZG.O s'intensifie.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 890 à 900 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (905,1 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

CoStar prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 16 et 19 cents par action pour le premier trimestre, contre une estimation de 25 cents.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 900 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 885,6 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 31 cents par action, contre des estimations de 27 cents.

Valeurs associées

COSTAR GROUP
49,1500 USD NASDAQ +2,67%
ZILLOW GRP RG-A
43,8400 USD NASDAQ +2,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street a fini en hausse mardi
    Wall Street finit en hausse, aidée par un rebond des "tech"
    information fournie par Reuters 24.02.2026 23:51 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ‌hausse mardi, portée notamment par les valeurs technologiques qui ont profité du regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) alors que les investisseurs ​ont délaissé les préoccupations à l'égard ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump fait un pas de danse, le 19 février 2026 à Rome, dans l'Etat de Géorgie, aux Etats-Unis ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump au Capitole en mode contre-attaque
    information fournie par AFP 24.02.2026 23:01 

    Bousculé par la Cour suprême, malmené dans les sondages, Donald Trump va vouloir contre-attaquer mardi soir au Capitole avec un "discours sur l'état de l'Union" qui sera aussi une harangue de campagne, quelques mois avant des législatives cruciales. Habitué à gouverner ... Lire la suite

  • Une dose de vaccin contre l'hépatite B à Lynwood, en Californie, le 27 août 2013 ( AFP / ROBYN BECK )
    15 Etats démocrates poursuivent l'administration Trump pour sa politique vaccinale envers les enfants
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:57 

    Quinze Etats démocrates ont annoncé mardi lancer des poursuites contre l'administration Trump pour contester la réduction du nombre de vaccins recommandés aux enfants qu'elle a mise en œuvre, et qu'ils critiquent comme allant à l'encontre de la science. Avec cette ... Lire la suite

  • Les décombres d'un immeuble touché en janvier par une frappe israélienne dans le village de Qannarit, dans le sud du Liban, le 16 février 2026 ( AFP / Joseph EID )
    Le Liban craint des attaques d'Israël en cas d'escalade avec l'Iran
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:43 

    Le Liban a dit mardi craindre des attaques d'Israël contre ses infrastructures civiles en cas d'escalade militaire avec l'Iran et d'implication du puissant Hezbollah dans un conflit régional. Dans ce contexte tendu, l'armée libanaise a accusé Israël d'avoir visé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank