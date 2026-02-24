Les prévisions de résultats trimestriels de CoStar n'impressionnent pas les investisseurs, les actions chutent

CoStar Group CSGP.O a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street, l'incertitude économique générale ayant pesé sur la demande de ses plates-formes d'immobilier commercial.

Les actions de la société basée à Arlington, en Virginie, ont baissé de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

CoStar s'appuie sur sa place de marché Homes.com pour compenser la faiblesse de la demande dans le secteur de l'immobilier commercial. Cependant, les dépenses agressives liées à cette expansion de la consommation continuent de peser sur le résultat net de l'entreprise.

Les analystes ont déclaré que l'expansion agressive de l'entreprise sur les marchés résidentiels a été coûteuse et est susceptible de peser sur les marges pendant des années, en particulier lorsque la concurrence de Zillow ZG.O s'intensifie.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 890 à 900 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (905,1 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

CoStar prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 16 et 19 cents par action pour le premier trimestre, contre une estimation de 25 cents.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 900 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 885,6 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 31 cents par action, contre des estimations de 27 cents.