Les prévisions de Microsoft concernant son activité cloud dépassent les estimations grâce aux revenus générés par l'IA ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations concernant les prévisions aux paragraphes 1 à 3 et 11 à 13) par Deborah Mary Sophia, Stephen Nellis et Aditya Soni

Microsoft MSFT.O a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie jusqu'à l'exercice 2027 et a publié des prévisions de dépenses d'investissement inférieures aux estimations de Wall Street, après avoir modifié sa méthode de comptabilisation des baux à long terme relatifs aux centres de données.

La société a également annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de croissance du cloud supérieures aux attentes pour son premier trimestre fiscal en cours, après avoir déjà dépassé les estimations de Wall Street concernant la croissance trimestrielle du chiffre d’affaires du cloud au cours du trimestre qui vient de s’achever.

Au total, ces chiffres indiquent que les investissements massifs de Microsoft dans l’IA portent leurs fruits, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que l’un des plus grands générateurs de trésorerie du secteur technologique ne dépense sans compter pour des bénéfices qui n’étaient pas encore au rendez-vous. L’action de Microsoft, dont le siège se trouve à Redmond, dans l’État de Washington, a progressé de plus de 8 % en séance prolongée à la suite de la publication de ces prévisions.

Le chiffre d’affaires de la division Azure, spécialisée dans le cloud computing, a progressé de 43 % au cours de son quatrième trimestre fiscal, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 39,98 %, selon Visible Alpha.

« Cette année, le chiffre d’affaires d’Azure a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois, et Microsoft 365 Copilot a atteint plus de 30 millions de licences payantes, ce qui reflète la confiance que les clients nous accordent pour mener à bien leur transformation vers l’IA », a déclaré le directeur général Satya Nadella.

Cette forte croissance pourrait apaiser les inquiétudes concernant la hausse des dépenses de l’entreprise en centres de données, ainsi que les craintes que les outils d’IA ne supplantent son activité de logiciels de productivité, longtemps considérée comme un pilier de la société. Le rapport de Microsoft fait suite au trimestre exceptionnel de Google GOOGL.O Cloud , le concurrent ayant affiché la semaine dernière une hausse de 82 % de son chiffre d’affaires dans le cloud, bien au-delà des attentes du marché.

« On avait un peu l’impression que Google grignotait des parts de marché à tout le monde et qu’il pourrait rattraper la part de marché d’Azure s’il continuait sur cette lancée », a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. « Mais ce qu’Azure nous montre, c’est qu’il reste bien dans la course. »

DES PRÉVISIONS ET DES PERFORMANCES SOLIDES

Microsoft prévoit pour le premier trimestre de l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 90,4 milliards de dollars (valeur médiane), soit un montant supérieur aux estimations de 89,66 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société prévoit également une croissance d’Azure de 45 % à taux de change constant, bien au-dessus des estimations des analystes qui s’établissaient à 40,92 %, selon les données de Visible Alpha.

Microsoft a également indiqué qu’il étalerait désormais les baux à long terme de ses centres de données sur 25 ans au lieu de 15, ce qui a pour effet de réduire ses dépenses d’investissement déclarées. Microsoft a précisé que ses plans de dépenses restaient inchangés, mais qu’il prévoyait des dépenses d’investissement déclarées de 50 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2027 et de 175 milliards de dollars pour l’année civile 2026.

Les prévisions pour le premier trimestre étaient inférieures aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 56,02 milliards de dollars selon les données de Visible Alpha, et l’estimation pour l’année civile 2026 était inférieure à la propre estimation précédente de Microsoft, qui s’élevait à 190 milliards de dollars.

Microsoft a fait état d’un carnet de commandes de 678 milliards de dollars dans son activité cloud à la fin du trimestre, contre 627 milliards de dollars au trimestre précédent. L’entreprise a précisé que l’ensemble de ces gains séquentiels, soit environ 50 milliards de dollars de ventes futures, provenait d’engagements pris par des entreprises autres que les principaux fabricants américains de modèles d’IA.

Le nombre total de licences payantes de M365 Copilot s’élevait à plus de 30 millions, contre 20 millions au trimestre précédent. Les analystes tablaient en moyenne sur 26,9 millions de licences Copilot, selon les calculs de Reuters basés sur les estimations de Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas et Wells Fargo. Microsoft prévoit de dépenser 190 milliards de dollars au cours de cette année civile, ce qui s’inscrit dans le cadre des dépenses sans précédent des géants de la tech, qui dépassent les 700 milliards de dollars et qui ont mis à rude épreuve les flux de trésorerie de ces entreprises tout en attisant les craintes d’une surcapacité. Le flux de trésorerie disponible de Microsoft pour le quatrième trimestre de l’exercice 2026 s’est élevé à 19,6 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 13,44 milliards de dollars, selon les données de Visible Alpha, mais en recul de 23 % par rapport à l’année précédente.

Les dépenses d’investissement pour le trimestre d’avril à juin se sont élevées à 41 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à l’année dernière, et se situent en deçà des estimations du marché, qui s’élevaient à 42,37 milliards de dollars. Microsoft avait déclaré 31,9 milliards de dollars de dépenses d’investissement au cours de la période de trois mois précédente.

Mais des dépenses bien plus importantes pourraient être à venir.

Dans un document déposé auprès des autorités boursières, Microsoft a indiqué disposer de contrats de location de centres de données d’une valeur de 329,1 milliards de dollars qui n’ont pas encore pris effet, dont les baux débuteront entre son exercice fiscal 2027 et son exercice fiscal 2033, avec des durées comprises entre un et vingt ans. Microsoft a précisé que certains de ces baux sont soumis à la satisfaction de certaines conditions contractuelles avant leur entrée en vigueur. « Ils s’étaleront sur de très, très, très nombreuses années. Le calendrier de signature des baux peut également présenter des irrégularités », a déclaré Jonathan Neilson, vice-président des relations avec les investisseurs chez Microsoft. « Encore une fois, tout dépend toujours des signaux de demande que nous observons. » Parallèlement, l’entreprise réduit sa dépendance vis-à-vis de la technologie d’OpenAI en intégrant les modèles d’Anthropic à son offre et en développant une IA en interne, tout en s’appuyant sur ses liens commerciaux étroits pour stimuler l’adoption de Copilot, proposé à 30 dollars par mois, notamment grâce à des accords tels que celui conclu avec Accenture plus tôt cette année.

L’entreprise figure parmi les moins performantes du groupe dit des « Magnificent Seven », qui regroupe les méga-capitalisations, avec une baisse de 18 % depuis le début de l’année, à la traîne par rapport à ses concurrents du cloud tels qu’Alphabet.

Microsoft a déclaré que la croissance de son activité cloud était freinée par des contraintes de capacité qui, selon ses prévisions, devraient persister au moins jusqu’à la fin de 2026. Cela a contraint l’entreprise à choisir entre alimenter ses propres services d’IA, tels que l’assistant 365 Copilot, et louer de la puissance de calcul à ses clients via Azure.

Pourtant, certains analystes estiment que les inquiétudes concernant Microsoft sont exagérées, soulignant que la demande en IA reste forte et que l’entreprise s’est efforcée d’atténuer ces contraintes par le biais d’accords allant au-delà du simple développement de ses propres centres de données, comme le récent partenariat avec la société française Mistral.

Le chiffre d’affaires global du trimestre a progressé de 18 % pour atteindre 90 milliards de dollars, dépassant les estimations. Son bénéfice par action, hors impact des investissements dans OpenAI, s’est établi à 4,74 dollars, dépassant les prévisions de 4,24 dollars.