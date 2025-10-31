Les prévisions de Linde pour le quatrième trimestre sont décevantes en raison de la baisse des volumes en Europe

(Ajout d'informations sur les activités européennes aux paragraphes 1, 6 et 7, citations du directeur général au paragraphe 4, performance de l'action au paragraphe 5) par Bartosz Dabrowski

Linde LIN.O a annoncé vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a fait preuve de prudence quant à ses perspectives de bénéfices pour le reste de l'année, en raison de la faiblesse des activités européennes du numéro un mondial des gaz industriels.

Le groupe américano-allemand, qui fournit des gaz tels que l'oxygène, l'azote et l'hydrogène aux usines et aux hôpitaux, prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action compris entre 4,10 et 4,20 dollars, en dessous de l'estimation moyenne de 4,23 dollars des analystes, selon les données du LSEG.

Au troisième trimestre, Linde a annoncé une hausse de 7 % de son bénéfice ajusté par action à 4,21 $, supérieur à l'estimation des analystes de 4,18 $, avec des ventes en hausse de 3 % à 8,62 milliards de dollars, largement en ligne avec les prévisions.

Cependant, les ventes en volume ont chuté de 3 % dans la plus grande région de Linde, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui représente 36 % des ventes totales, et le directeur général Sanjiv Lamba a déclaré aux analystes que l'entreprise s'attendait à ce que cette tendance se poursuive.

Les actions du groupe cotées à New York LIN.O étaient en baisse de 1,8% à 1535 GMT.

L'industrie chimique a été confrontée à une faible demande et à des coûts d'intrants élevés en Europe, et un environnement réglementaire difficile a poussé les entreprises à repenser leurs stratégies dans la région.

Malgré ses perspectives prudentes pour le quatrième trimestre, Linde a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance de 5 à 6 % du bénéfice ajusté par action.