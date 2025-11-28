Les prévisions de croissance du PIB de Taïwan pour 2025 atteignent leur niveau le plus élevé depuis 15 ans en raison de l'augmentation de la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'estimation du PIB pour 2025 est relevée à +7,37% contre +4,45% précédemment

*

Estimation du PIB pour 2026 +3,54 %

*

Les droits de douane américains assombrissent les perspectives du PIB pour 2026 - agence

*

La banque centrale devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés - analyste

*

Exportations 2026 vues à +6,32% a/a

*

IPC 2026 prévu à +1,61% a/a

(Ajoute les commentaires de l'analyste et de l'agence dans les paragraphes 4 et 7, ainsi que des détails dans l'ensemble du document) par Faith Hung et Jeanny Kao

L'économie taïwanaise, fortement axée sur la technologie,devrait croître à son rythme le plus rapide depuis 15 ans, en surfant sur la vague de la demande de technologie d'intelligence artificielle (IA), a déclaré le bureau des statistiques vendredi, bien que les droits de douane américains soient susceptibles d'assombrir les perspectives pour l'année prochaine.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter de 7,37 % cette année, ce qui est bien mieux que le rythme de 4,45 % prévu en août et un niveau jamais atteint depuis les 10,25 % affichés en 2010, a déclaré la Direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques.

Taïwan joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O . Sa position est ancrée par le plus grand fabricant mondial de puces utilisées dans les applications d'IA, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

2330.TW TSM.N .

"La croissance a dépassé les attentes grâce à la forte demande de serveurs d'IA, alors que les fournisseurs de services en nuage américains (CSP) ont continué à intensifier leur concurrence", a déclaré l'analyste Kevin Wang de Taishin Investment Advisory.

L'agence se montre toutefois prudente quant aux perspectives de croissance du PIB en 2026 en raison des inquiétudes concernant l'impact des droits de douane américains.

Les exportations de Taïwan vers les États-Unis sont soumises à des droits de douane de 20 %, que Taipei est en train de négocier pour réduire, bien que les semi-conducteurs soient actuellement exclus.

"Les droits de douane n'ont pas eu un impact important cette année, mais cela reste une incertitude pour l'année prochaine", a déclaré l'agence.

Pour 2026, l'office des statistiques a relevé ses prévisions de croissance du PIB à 3,54 %, ce qui est supérieur à sa projection précédente de 2,81 %.

La forte croissance de l'économie renforce l'idée que la banque centrale de Taïwan laissera ses taux d'intérêt inchangés en décembre, alors que la plupart des banques centrales mondiales adoptent une politique monétaire souple, a déclaré Kevin Wang.

L'agence des statistiques prévoit que les exportations de 2026 augmenteront de 6,32 % par rapport à l'année précédente. Elle prévoit que l'indice des prix à la consommation en 2026 sera de 1,61 %, ce qui serait inférieur à l'objectif de 2 % de la banque centrale et légèrement inférieur à la prévision de 1,64 % émise précédemment.

L'agence a également révisé à la hausse la croissance économique du troisième trimestre à 8,21 %, par rapport à une prévision préliminaire de 7,64 %.